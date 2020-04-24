Burak Yılmaz: 'Çin'de pazarda gördüklerimden sonra şok oldum'
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çıkış ülkesi Çin'de 2 sene forma giyen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, kulübün Instagram hesabında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'taki durumuyla ilgili önemli ifadeler kullanan tecrübeli golcü Çin'de yaşadığı dönemde pazarda gördüklerinden sonra şoka girdiğini belirtti. İşte detaylar...
'FAHRETTİN KOCA'NIN İYİ BİR TAKİPÇİSİYİM'
Yaşananları yakından takip ediyorum. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iyi bir takipçisiyim. Süreç kontrol altına alınıyor gibi ama dilimizi ısıralım.Böyle bir süreç başımıza ilk kez geliyor. Ne kadar inatçı ve sağlam olursak, bu işi yakın sürede halledebiliriz. Biz de evdeyiz, çıkamıyoruz. Belki de hayatımda ilk kez bu kadar evde oturuyorumdur. 35 gündür evdeyim. Bir yılda ilk kez 35 gün evde oturmuş olabilirim. Ailecek evde olmanın da ayrı bir güzelliği var. Ancak artık işimize dönmeliyiz, işimizi çok özledik. Psikolojik olarak da çok yorulduk.
'BİR KAHVE İÇMENİN BİLE NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLADIK'
Evde kalmaya, sağlam kalmaya, inatçı kalmaya devam etmeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Özellikle annelerimizin, babalarımızı korumalıyız. Onlardan uzak kalarak onları korumalıyız. Ne yazık ki böyle olmak zorunda. Can kaybını en aza indirerek bu süreyi atlatacağız. İnşallah Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşarız. Bir yemeğe gitmenin, bir kahve için, antrenmana çıkmanın, dostlarını görmenin ne kadar değerli olduğunu bu dönemde anladık.
'BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIM BÖYLEDİR'
Beşiktaşlılığım babadan geliyor. Babam da Beşiktaş'ta forma giydi, bana da nasip oldu. Allah'a şükürler olsun kaptanlığa kadar geldik. Samimi duygularımı söyleyeceğim ama 'Yeter artık' diyecekler, o yüzden kısa keseceğim. Antalyaspor ile 1. Lig'e çıktık, Başkan Menderes Türel, beni yanına çağırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediğini söyledi; "Nereye istersen, seni oraya vereceğim, rakamlar aynı" dedi. Ben de "Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmeyin, beni Beşiktaş'a verin' dedim. Benim Beşiktaşlılığım böyledir.
'BÖYLE BİR DURUMDA PARA İLE NE İŞİM OLUR'
Her gün hakkımda bir haber, artık cevap vermek istedim. Dünya böyle bir salgınla uğraşıyor, sevdiklerimiz bu hastalığa yakalanmış, para ile ne işim olur. Bu durumda para mı konuşulur? Bu dönemde para konuşan vicdansızdır. Kulüpten kimseyle indirim konuşmadım. Sadece geçmişe dair yüklü bir alacağım var, onu ileri tarihe erteledik.
ÇİN'DEN DAHA ÇOK HASTALIK GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
"Ben Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.”
BİR TÜRK'ÜN YAŞAYACAĞI YER DEĞİL
"Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de."
13