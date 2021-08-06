Burak Kapacak kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'ın hayatı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı. 1999 yılında Bursa'da dünyaya gelen Burak Kapacak Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. 1,80 m boyunda olan genç oyuncuyla Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.