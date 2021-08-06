Burak Kapacak kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'ın hayatı
Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp genç kanat oyuncusu renklerine bağladı. Fenerbahçe transfer haberinin ardından Burak Kapacak'ın hangi takımlarda oynadığı ve kariyer hayatı sporseverlerin gündemine geldi. Futbola 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başlayan genç oyuncu, Bursaspor'da forma giyiyordu. Peki, Burak Kapacak kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı. 1999 yılında Bursa'da dünyaya gelen Burak Kapacak Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. 1,80 m boyunda olan genç oyuncuyla Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.
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BURAK KAPACAK KİMDİR?
Burak Kapacak, 8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başladı. Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına geçen Burak Kapacak 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı .
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Asıl mevkisi sağ kanat olan genç oyuncu sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor. U17'de 3, U19'da 5, U21'de ise 2 maça çıkan genç yetenek, henüz A Milli Takım formasını giyemedi.
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Bursaspor formasıyla 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Kapacak'ın piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.