Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray Başkanlığı'na aday olan Burak Elmas'ın hayatı

BURAK ELMAS KİMDİR? Burak Elmas 1974 yılında dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.İş hayatına aile işi olan ve Türkiye'deki en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri (FMCG) distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye’de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde (joint venture) bulunmuştur.Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye’ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (halihazırda DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle (joint venture) İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur..



Burak Elmas, 2008 yılında, Godiva'nın Yıldız Holding bünyesine alınmasına öncülük etmek için Yıldız Holding grubuna katılmıştır. Burak, halihazırda Godiva Investments şirketinin CEO'su görevinde Grup Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır ve son dokuz yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışmaktadır. Yıldız Holding, gıda ürünleri imalatında en iyi bilinen, en büyük Türk işletmelerinden biridir. Şirket aynı zamanda diğer tüketici malları, perakende, özel sermaye fonu ve gayrimenkul faaliyetlerini de yürütmektedir.Yıldız Grup'un kilit yöneticilerinden biri olan Burak Elmas, görev süresince stratejik olarak çok farklı ve önemli görevler üstlenmiştir. Burak, grubun dahil olduğu ortak girişim şirketlerinde grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.