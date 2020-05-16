Bundesliga'da güne damga vuran olay! Golden sonra...
Corona virüsü salgını sebebiyle 2.5 ay ara verilen Bundesliga, bugün oynanan maçlarla başladı. Karşılaşmalarda alınan önlemler ve gol sevinçleri dikkat çekti.
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Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan ve hükümetin kararıyla yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan başladı.
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Almanya’da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı
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SOSYAL MESAFEYE UYGUN
Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04’ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.
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Karşılaşmada kullanılan topların özenle silinmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Ayrıca stadyumda görev alan kameramanlar, saha görevlileri de maske takmayı ihmal etmedi.
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GÜNE DAMGASINI VURDU
Maçların ilk düdüğüyle birlikte Bundesliga'da hasret sona ererken, güne damga vuran isim ise Erling Haaland oldu.
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2.5 AY SONRA İLK GOL
Ligde 2.5 ay sonra ilk gol 20 yaşındaki santrfor Erling Haaland'dan geldi. Norveçli yıldız böylece 34 maçta 41 gole ulaşmayı başardı.
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SAHA İÇİNDE UYARDI
Haaland'ın golünün ardından oyuncular sosyal mesafeyi koruyarak sevinç yaşaması dikkat çekti. Golü atan Haaland'a koşmak isteyen oyuncuları ise Belçikalı yıldız Hazard uyardı.
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Sonrasında oyuncular, golün sahibi Haaland'ı dirsek temaslarıyla kutladı.