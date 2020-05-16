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Futbol
Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 17:41,

Bundesliga'da güne damga vuran olay! Golden sonra...

Corona virüsü salgını sebebiyle 2.5 ay ara verilen Bundesliga, bugün oynanan maçlarla başladı. Karşılaşmalarda alınan önlemler ve gol sevinçleri dikkat çekti.

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Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan ve hükümetin kararıyla yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan başladı.

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Almanya’da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı

3SOSYAL MESAFEYE UYGUN
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SOSYAL MESAFEYE UYGUN

Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04’ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.

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Karşılaşmada kullanılan topların özenle silinmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ayrıca stadyumda görev alan kameramanlar, saha görevlileri de maske takmayı ihmal etmedi.

6GÜNE DAMGASINI VURDU
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GÜNE DAMGASINI VURDU

Maçların ilk düdüğüyle birlikte Bundesliga'da hasret sona ererken, güne damga vuran isim ise Erling Haaland oldu.

72.5 AY SONRA İLK GOL
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2.5 AY SONRA İLK GOL

Ligde 2.5 ay sonra ilk gol 20 yaşındaki santrfor Erling Haaland'dan geldi. Norveçli yıldız böylece 34 maçta 41 gole ulaşmayı başardı.

8SAHA İÇİNDE UYARDI
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SAHA İÇİNDE UYARDI

Haaland'ın golünün ardından oyuncular sosyal mesafeyi koruyarak sevinç yaşaması dikkat çekti. Golü atan Haaland'a koşmak isteyen oyuncuları ise Belçikalı yıldız Hazard uyardı.

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Sonrasında oyuncular, golün sahibi Haaland'ı dirsek temaslarıyla kutladı.

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