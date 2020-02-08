Bülent Yavuz: MHK toplantısına sızdım

Bu nedenle ‘VAR ona baktı, buna bakmadı’ demenin de bir faydası yoktur çünkü nihayetinde her karar hakemin kararıdır. Pekâlâ, nedir kural hatası? Bir örnekle anlatmaya çalışalım... Hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kartı göstermesi bir karardır doğru veya yanlış değişmez. Ancak bu oyuncuyu ihraç etmemesi bir karar değildir. Yanlış uygulamadır ancak buna itiraz edilebilir. Daha da ileri gideyim; yan ağlardan top kaleye girse ve hakem gol kararı verse bu gol geçerlidir. Kural hatası diye itiraz etsen bile netice alamazsın. Bir cümleyle izah edeyim: Ortada bir KARAR varsa kural hatası yoktur. Hakem kararlarına kural hatası demekten vazgeçin, sittin sene geçse sonuç alamazsınız.