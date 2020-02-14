Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 07:57,
Bülent Yavuz: Korkuyorum! Hakem katliamına az kaldı!
Hürriyet Gazetesi yazarı eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, hakem camiasının gündemini değerlendirdi.
Aralık 2019, Yunanistan’da Olympiakos ile Volos arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın tamamlanmasından sonra, Olympiakos’un attığı golü iptal eden VAR hakeminin evine saldırı düzenlendi.
Yunanistan Futbol Federasyonu saldırıyı ‘mafya usulü’ diye açıkladı. Yunanistan Hakem Derneği de, “Böyle giderse federasyon maçları yönetecek hakem bulunamayacak” dedi. (Basından). Ocak 2020, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Birinci Futbol Ligi’nde görev yapan hakem Andreas Konstantinos’un aracına bomba konuldu. (Basından).
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