Bülent Yavuz: Korkuyorum! Hakem katliamına az kaldı!

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile farkı kapatmak üzereyiz! Ha gayret onu da başaracağız. Hakemi de yenenler, ‘Tetikçi hakem görevini yaptı’ diyenler, ‘Seyirciyi tutamayız’ diyenler size sesleniyorum; sizin paranoyalarınız yüzünden fanatikler bir gün hakemleri linç edecekler. Allah aşkına söyleyin bütün beceriksizliğinizi, sığlığınızı, çapsızlığınızı hakem kararlarıyla mı örtmeye çalışıyorsunuz? Sizin şampiyonluğuz batsın. Çıkarlarınız için futbolu mahvettiniz. Hakemler üzerinden, yerlerde sürünen üslubunuzla beyanat vermeye bayılıyoruz. Hakem kararları başarısızlıklara çok güzel şal oluyor.