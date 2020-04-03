Bülent Yavuz: Kesin kanıt yok, haksızlık olur...

En çok şaşırdığı; insanların bir dediğinin bir dediğine uymamasıydı. Ama hep hoşgörülü oldu. Onları anlamaya çalıştı. Milli Takım onun zamanında en üst seviyeye tırmandı. Artık hep alıştığımız gibi, son dakikaya kadar belirsizlik veya play-off maçları ile değil, doğrudan EURO 2020’ye katılım hakkı kazanıldı.