Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Nisan Pazar günün maç programı!

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Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 28 Nisan bugün kimin maçı var?, spor tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak maçla TFF programı ile belli oldu. Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi, günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello olacak. Günün maçları merakla bekleniyor. Peki Bu akşam hangi takımların maçı var? İşte 28 Nisan bu akşamın maç programı!