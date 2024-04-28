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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Nisan Pazar günün maç programı!

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#Günün Maç Programı#Bugün Kimi Maçı Var#28 Nisan Pazar Hangi Maçlar Var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 17:30

Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 28 Nisan bugün kimin maçı var?, spor tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak maçla TFF programı ile belli oldu. Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi, günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello olacak. Günün maçları merakla bekleniyor. Peki Bu akşam hangi takımların maçı var? İşte 28 Nisan bu akşamın maç programı!

1/3Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var 28 Nisan Pazar günün maç programı

Süper Lig'de bu hafta sonu 34. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. 28 Nisan Pazar maç programı kapsamında oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trabzonspor'un konuğu Gaziantep FK. Bordo mavili ekip, çıktığı son maçın 3'ünde galibiyet ve 2'sinde beraberlikle sahadan ayrıldı. Gaziantep ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek düşme hattından üzerine çıktı. Bu akşam oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Nisan maç programı...

2/328 NİSAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR

28 NİSAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Alanyaspor - İstanbulspor
16:00 Pendikspor - Kayserispor
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

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3/3Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var 28 Nisan Pazar günün maç programı

İtalya Serie A

19:00 Napoli - Roma
19:00 Atalanta - Empoli
21:45 Fiorentina - Sassuolo

İngiltere Premier Lig

18:30 Nottingham Forest - Manchester City

İspanya La Liga

19:30 Villarreal - Rayo Vallecano
22:00 Real Betis - Sevilla

 

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#Günün Maç Programı#Bugün Kimi Maçı Var#28 Nisan Pazar Hangi Maçlar Var

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