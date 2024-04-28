Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Nisan Pazar günün maç programı!

Süper Lig'de bu hafta sonu 34. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. 28 Nisan Pazar maç programı kapsamında oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trabzonspor'un konuğu Gaziantep FK. Bordo mavili ekip, çıktığı son maçın 3'ünde galibiyet ve 2'sinde beraberlikle sahadan ayrıldı. Gaziantep ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek düşme hattından üzerine çıktı. Bu akşam oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Nisan maç programı...