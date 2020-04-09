SALGIN SEBEBÄ°YLE HÃœCRESÄ° AYRILDI Barcelona'dan takÄ±m arkadaÅŸÄ± Puyol, Ronaldinho'nun hapishanesinde corona virÃ¼sÃ¼ ile ilgili bir problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, salgÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi sonrasÄ± hÃ¼cresinin de ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Â Â