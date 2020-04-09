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Futbol
Ä°HA - Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 09 Nisan 2020 - 17:02, /

Bu nasÄ±l ev hapsi! Hapisten çÄ±kan Ronaldinho...

Sahte pasaport dÃ¼zenlemek iddiasÄ±yla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezasÄ± alan BrezilyalÄ± eski yÄ±ldÄ±z futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adÄ±yla "Ronaldinho" serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±...

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Ronaldinho ve kardeÅŸinin cezanÄ±n kalan kÄ±smÄ±nÄ± tamamlayacaÄŸÄ± yer ise herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak. Ä°ÅŸte detaylar...

2FOTOÄžRAFLARI SIZDIRILMIÅžTI

Â FOTOÄžRAFLARI SIZDIRILMIÅžTI

Hapishanedeki ilk gÃ¼nlerinde gÃ¶revlilerin bÃ¼yÃ¼k ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸan efsane futbolcunun fotoÄŸraflarÄ± gardiyanlar tarafÄ±ndan sosyal medyaya sÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zdÄ±rÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ronaldinho, gÃ¶revlilere imza daÄŸÄ±tÄ±rken ve bir ÅŸeyler yiyip iÃ§erken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.Â

3HAPÄ°SHANEDE ÅžOV YAPTI

HAPÄ°SHANEDE ÅžOV YAPTI

Hapishanede dÃ¼zenlenen futsal turnuvasÄ±nda Ronaldinho ve takÄ±mÄ± ÅŸampiyon olmuÅŸ, 11-2 biten maÃ§ta BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z 5 gol atÄ±p 6 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±. TurnuvayÄ± kazanan Ronaldinho'nun takÄ±mÄ±na kupa ve 16 kilo fÃ¼me domuz eti verildi.Â

4SALGIN SEBEBÄ°YLE HÃœCRESÄ° AYRILDI

SALGIN SEBEBÄ°YLE HÃœCRESÄ° AYRILDI

Barcelona'dan takÄ±m arkadaÅŸÄ± Puyol, Ronaldinho'nun hapishanesinde corona virÃ¼sÃ¼ ile ilgili bir problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, salgÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi sonrasÄ± hÃ¼cresinin de ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Â Â 

51.6 MÄ°LYON DOLAR KEFALET ÃœCRETÄ°

1.6 MÄ°LYON DOLAR KEFALET ÃœCRETÄ°

Ronaldinho ve kardeÅŸi Assis'in, 32 gÃ¼n cezaevinde kaldÄ±ktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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CezasÄ± ev hapsine Ã§evrilen Ronaldinho ve kardeÅŸi, Paraguay'Ä±n baÅŸkenti Asuncion'da 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde cezalarÄ±nÄ± tamamlayacak.

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BrezilyalÄ± eski futbolcu Ronaldinho ve kardeÅŸi, cezalarÄ±nÄ±n kalan kÄ±smÄ±nÄ± Paraguay'Ä±n baÅŸkenti Asuncion'da bulunan 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelin kral dairesinde geÃ§irecek.

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KaldÄ±klarÄ± kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

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Ä°ÅŸte otelden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler...

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