'Bu durum ne zaman bitecek?' Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...
Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.
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İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Seeman, ''Bu durum ne zaman bitecek?'' diyerek takipçilerine dert yandı.
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Brezilyalı efsane Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşları ile hasret giderdi. Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo ve Iker Casillas, canlı yayında görüştüler.
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 'Aile her şeydir' diyerek bu fotoğrafı paylaştı.
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Kimisi bu süre içinde çalışmalarına devam ederken kimileri de aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Yıldız futbolcular, Instagram hesaplarından karantina hikayelerini paylaştı. İşte futbolcuların ev halleri...
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, karantina günlerinde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.
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Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu...
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MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI
Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Türk sofrası dediği paylaşımda yemek sofrasını paylaştı. Paylaşıma çok sayıda Türk takipçi cevap verdi.
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Hector Bellerin, koronavirüse önlem olması amacıyla saçlarını kestirdi.
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Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı