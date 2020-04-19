"Bu corona virüsü şerrinden bir hayır çıkarabiliriz"

Ancak üstünde neredeyse hiç durulmayan bir konu var ki bana göre en radikal değişiklik orada; kural kitabının ‘VAR’ın Yaptığı Kontrol ve İnceleme’ bölümünde 5 kelimelik bir ifadenin üzeri çizildi. Nedir bu ifade, biraz inceleyelim; önceki protokolde, ‘VAR, yapılan kontrol ve incelemeleri hakeme aktarır ancak hakeme alınacak kararı söylemez’ ifadesi vardı.