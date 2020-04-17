Böylesi görülmedi! Evinden corona testi makinesi çıktı!

"Evden hiç çıkmıyoruz. Eğer çıkarsak da maskemizi takmayı ihmal etmiyoruz. Dışarıya bir kere çıktığınız da insanlarla temas kurmamanız çok zor. Dolayısıyla eve dönünce her yerimizi yıkıyoruz ve temizleniyoruz."