Böyle duyurdular: Corona virüse (koronavirüs) karşı dünyanın en umut verici gelişmesi
Corona virüs (koronavirüs) tedavisinde son dakika gelişmesi... Amerika'da kurulan özel bir ekip, corona virüsün tedavisiyle ilgili çok önemli bir adım attı. Haber "Corona virüse karşı dünyanın en umut verici gelişmesi" başlığıyla duyuruldu. İşte detaylar...
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Spor Arena Dış HaberlerTüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonun üzerinde, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 212 binin üzerine çıktı.
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Salgının dünyadaki merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise vaka sayısı 988 binden fazla, ölü sayısı 56 binin üzerinde...
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Oluşan bu acı tablonun yanı sıra ABD'de corona virüse karşı umut verici bir gelişme yaşandı.
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Amerika'da kurulan özel bir ekip, virüs konusunda en umut verici araştırmasını yaptı.
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BEYAZ SARAY'A SUNACAKLAR
Roma Kulübü'nün başkanlığını da yapan Amerikalı milyarder James-Joseph Pallota'nın sahibi olduğu Raptor Grubu'nun finansörlüğünü üstlendiği ekip, corona virüsün tedavisini için yaptıkları çalışmaları Beyaz Saray'a sunmaya hazırlanıyor.
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PROJENİN BAŞINDA NOBEL ÖDÜLLÜ İSİM VAR
Wall Street Journal'ın "Corona virüse (koronavirüs) karşı dünyanın en umut verici gelişmesi" başlığıyla duyurduğu haberde oldukça kalabalık olan ekip, doktor Tom Cahill tarafından yönetiliyor.
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Ekipte ayrıca biyologlar ve kimyagerlerin yanı sıra immünobiyolog, nörobiyolog, onkolog, gastroenterolog, epidemiyolog ve nükleer bilim adamı bulunuyor.
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Projenin merkezindeki isim ise 2017 yılında Nobel ödülü kazanan Amerikalı getenikçi Michael Rosbash....
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CORONA VİRÜSÜN TEDAVİSİ...
Haberde haftalarca viral patolojiler hakkında analiz yapan ekibin Donald Trump'ın bahsettiği hidroksiklorokin üzerine değil, mevcut ilaçlarla deney yapmaya odaklandığı belirtildi.
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17 sayfalık gizli bir rapor hazırlayan gruba göre corona virüsün çözümü, Ebola virüsünün tedavisinde olduğundan çok daha yüksek dozda ilaçların kullanılması olabilir.
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Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, söz konusu raporun kabine üyelerine ve yönetimin koronavirüs görev gücü başkanı başkan yardımcısı Mike Pence'e ulaştırıldığını açıkladı.