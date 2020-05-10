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Futbol
Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 10:15,

Boris Johnson'dan tarihi corona virüs kararı!

8 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig öncesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüsle ilgili açıklayacağı yeni karar kulüpleri ayağa kaldırdı. İşte detaylar...

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Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs (koronavirüs) salgınında tablo her geçen gün kötüye gidiyor.

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Dün itibarıyla dünya genelinde 4 milyon 100 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.

3ÖLÜ SAYISI 280 BİNİ AŞTI
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ÖLÜ SAYISI 280 BİNİ AŞTI

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280 binin üzerinde...

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Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere...

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Vaka sayısının 215 binin üzerinde olduğu ülkede 31 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

6GÖZLER BORIS JOHNSONDA
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GÖZLER BORIS JOHNSON'DA

İngiltere'de Premier Lig kulüpleri ve taraftarlar, başbakan Boris Johnson'ın bugün açıklayacağı karara kilitlenmiş durumda...

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Boris Johnson'ın Ağustos ayı itibarıyla İngiltere'ye giren herkesin 14 günlük karantina ile karşı karşıya kalacağını duyurması bekleniyor.

8AVRUPADA OYNARSA LİGDE YOKLAR
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AVRUPA'DA OYNARSA LİGDE YOKLAR

Ancak bu durum Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Manchester City, Manchester United ve Wolverhampton takımlarını şimdiden ayağa kaldırdı.

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7 Ağustos'ta başlaması beklenen Avrupa maçlarının ardından futbolcular, 14 günlük karantina kuralı sebebiyle lig maçlarında forma giyemeyecek.

10KULÜPLER UEFAYA GİTTİ
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KULÜPLER UEFA'YA GİTTİ

UEFA ile görüşen kulüpler bir an önce yeni bir çözüm bulunmasının gerektiğinin altını çizdi.

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Premier Lig'in 8 Haziran'da başlaması ve 7 hafta içerisinde bitirilmesi planlanmıştı.

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İngiltere'de 6 Eylül itibariyle de 2020-21 sezonunun başlayacağı açıklanmıştı.

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Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul'da 30 Ağustos'ta oynanması bekleniyor.

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