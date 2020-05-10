Boris Johnson'dan tarihi corona virüs kararı!

Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs (koronavirüs) salgınında tablo her geçen gün kötüye gidiyor.Dün itibarıyla dünya genelinde 4 milyon 100 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280 binin üzerinde...Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere...Vaka sayısının 215 binin üzerinde olduğu ülkede 31 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.İngiltere'de Premier Lig kulüpleri ve taraftarlar, başbakan Boris Johnson'ın bugün açıklayacağı karara kilitlenmiş durumda...Boris Johnson'ın Ağustos ayı itibarıyla İngiltere'ye giren herkesin 14 günlük karantina ile karşı karşıya kalacağını duyurması bekleniyor. Ancak bu durum Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Manchester City, Manchester United ve Wolverhampton takımlarını şimdiden ayağa kaldırdı.7 Ağustos'ta başlaması beklenen Avrupa maçlarının ardından futbolcular, 14 günlük karantina kuralı sebebiyle lig maçlarında forma giyemeyecek.UEFA ile görüşen kulüpler bir an önce yeni bir çözüm bulunmasının gerektiğinin altını çizdi.Premier Lig'in 8 Haziran'da başlaması ve 7 hafta içerisinde bitirilmesi planlanmıştı.İngiltere'de 6 Eylül itibariyle de 2020-21 sezonunun başlayacağı açıklanmıştı.Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul'da 30 Ağustos'ta oynanması bekleniyor.