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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 14:18,

Bomba olay! Falcao'nun formaları satışa çıkarıldı! Transfer...

Hem de kulübün resmi mağazasında...

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Kolombiyalı futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

2COŞKUYLA KARŞILANDI
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COŞKUYLA KARŞILANDI

Günlerce süren transfer görüşmeleri, taraftarın büyük isteğiyle transfer döneminin son günlerinde nihayete erdi ve tecrübeli golcü sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Falcao, havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

3YILLIK NET 40 MİLYON TL KAZANIYOR
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YILLIK NET 40 MİLYON TL KAZANIYOR

Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon avro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı.

41 GOLÜ 4 MİLYON TL
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1 GOLÜ 4 MİLYON TL

Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.

5LİGDE 16 MAÇTA OYNADI
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LİGDE 16 MAÇTA OYNADI

Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi.Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.

6DEVLER LİGİNDE 3 MAÇ KAÇIRDI
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DEVLER LİGİ'NDE 3 MAÇ KAÇIRDI

Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi. Tecrübesiyle sarı-kırmızılı takımın "Devler Ligi"ndeki en önemli gol silahı olması beklenen Falcao, bu kulvarda da beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde sahaya çıkabildi. Falcao, bu karşılaşmalarda 208 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı.

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Galatasaray; Club Brugge, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yer aldığı grubu sonuncu tamamladı. Grup müsabakalarında sadece 1 gol atabilen sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu.

8TÜRKİYE KUPASINDA TEK GOLÜ TUZLASPORA
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TÜRKİYE KUPASI'NDA TEK GOLÜ TUZLASPOR'A

Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi ve sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçın 3'ünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Diğer 3 müsabakada 163 dakika sahada kalan Falcao, 1 kez de ağları sarstı. Falcao, kupadaki tek golünü 5. turda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor müsabakasında kaydetti.

9INTER MIAMIYİ TAKİP ETMİŞTİ
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INTER MIAMI'Yİ TAKİP ETMİŞTİ

Falcao geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'yi Instagram'dan takip etmişti.

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Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.

11KULÜP MAĞAZASINDA FORMALARI SATILIYOR
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KULÜP MAĞAZASINDA FORMALARI SATILIYOR

Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunuldu.

12BECKHAMDAN FALCAOYU İSTEDİLER
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BECKHAM'DAN FALCAO'YU İSTEDİLER

Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istedi.

13ANTRENMANI FALCAO FORMALARIYLA TAKİP ETTİLER
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ANTRENMANI FALCAO FORMALARIYLA TAKİP ETTİLER

Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yaptı.

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