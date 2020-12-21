Bomba iddia! Erol Bulut'un yerine gelecek teknik direktör... | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyet camiada olumsuz bir hava oluşmasına neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin hedefi haline gelirken sarı lacivertliler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.
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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği iddia edildi.
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BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI…
Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.
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BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI
Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor. Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.
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Öte yandan Erol Bulut'la yolların ayrılması durumunda takımın başına getirilmesi düşünülen teknik direktör de ortaya çıktı.
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FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ
Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.
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ÖNCELİK YABANCI HOCA
Erol Bulut'un yerine başkan Ali Koç'a Lucien Favre'yi öneren F.Bahçe yönetimi yola yabancı bir hoca ile devam etmek istiyor.
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Yönetim, Favre ile temasa geçmek için Koç'un onayını bekliyor.
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Başakşehir maçında büyük baskı altında çıkacak Erol Bulut'un kaderi bu hafta içi Kadıköy'de netleşecek gibi gözüküyor.