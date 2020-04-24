Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtan hamle! Transfer çalımı...

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı.
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Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adamın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı.
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Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan Kara Kartal'da yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.
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Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Siyah-beyazlıların Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
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Ganalı yıldız Boateng'ten ilk olarak Beşiktaş'ın maaşını 1.7 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya indirirse kalması teklifine olumlu yanıt geldi.
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Daha önce herhangi bir indirime yanaşmayan Ganalı, 2 yıl daha üst düzey oynayabileceğini belirterek 2 yıllık sözleşme istedi. Boateng bir de öneride bulundu.
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Ganalı oyuncu Balotelli ile görüştüğünü ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız forvetin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.
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Fotomaç'ın haberine göre çılgın bir yapıya sahip olmasına rağmen İtalyan oyuncunun iyi bir insan ve çok iyi futbolcu olduğunu yöneticilere anlattı.
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Boateng, 29 yaşındaki santrforun para konusunda da sorun çıkarmayacağı sözünü verirken; Balotelli ile bir görüşme yapılmasını önerdi.
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Beşiktaş yönetiminin de önümüzdeki günlerde İtalyan forvet ile bir video konferans için anlaştığı öğrenildi.
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Boateng'in de öneresiyle Beşiktaş'ın transfer listesine giren Balotelli'nin, kulübü Brescia ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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İtalya Serie A'da son sırada yer alan Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalacak olan Balotelli için bonservis ödenmeyecek olması siyah-beyazlıların transfere pozitif bakmasını sağladı.
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Devre arasında Galatasaray'a önerilen İtalyan forvetin yıllık 1.5 milyon Euro kazandığı ve bu rakama Beşiktaş'a gelebileceği belirtildi.
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Balotelli, profesyonel kariyerinde 9 farklı takımda forma giydi. Bu periyotta 396 resmi maça çıkan İtalyan forvet 161 gol atarken, 34 de asist yaptı ve toplamda 195 gole direkt katkıda bulundu.