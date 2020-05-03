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GeriFutbol Blaise Matuidi, corona virüs sırasında yaşadıklarını anlattı: 'Psikoz hastası oldum'
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Futbol
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 12:12,

Blaise Matuidi, corona virüs sırasında yaşadıklarını anlattı: 'Psikoz hastası oldum'

Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastalığını atlatan Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi, yaşadığı o günleri anlattı...

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Corona virüs vakaları İtalya'da 209 bini bulurken Serie A'da en çok etkilenen takımlardan biri Juventus oldu.

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İtalya'nın son şampiyonunda Blaise Matuidi, Dybala ve Rugani'nin corona virüse yakalandıkları açıklanmıştı.

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Takımın Fransız futbolcusu Blaise Matuidi, corona virüs sırasında yaşadıklarını anlattı.

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Çok zor günler yaşadığını belirten Fransız orta saha şu sözleri kullandı;

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''Gerçekten çok zor bir süreçti. Testim pozitif çıktıktan sonra alışveriş yapmaya bile çıkamadım. Koronavirüs beni resmen psikoz hastası yaptı.''

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''Sürekli insanlara yaklaşmamaya çalışıyorsun, mental sağlığını çok güçlü tutman gerekiyor. Bu da tabii zaman alıyor. Hepimizin ilk kez yaşadığı bir şey.''

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''Bende aslında bir belirti yoktu, haberi duyar duymaz şok oldum. Tamamen bir panik halindeydim. Ailem ve arkadaşlarım için endişelendim.''

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''Çok çok zor günlerdi ama atlatmayı başardım. Sezonun mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyorum.''

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''Evde kaldığım süre boyunca günlük hayat nasıl normale dönecek diye düşünüp durdum. Futbolun da nasıl normale döneceğini bilmiyorum.''

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