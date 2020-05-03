Blaise Matuidi, corona virüs sırasında yaşadıklarını anlattı: 'Psikoz hastası oldum'

Corona virüs vakaları İtalya'da 209 bini bulurken Serie A'da en çok etkilenen takımlardan biri Juventus oldu. İtalya'nın son şampiyonunda Blaise Matuidi, Dybala ve Rugani'nin corona virüse yakalandıkları açıklanmıştı.Takımın Fransız futbolcusu Blaise Matuidi, corona virüs sırasında yaşadıklarını anlattı.Çok zor günler yaşadığını belirten Fransız orta saha şu sözleri kullandı;''Gerçekten çok zor bir süreçti. Testim pozitif çıktıktan sonra alışveriş yapmaya bile çıkamadım. Koronavirüs beni resmen psikoz hastası yaptı.''''Sürekli insanlara yaklaşmamaya çalışıyorsun, mental sağlığını çok güçlü tutman gerekiyor. Bu da tabii zaman alıyor. Hepimizin ilk kez yaşadığı bir şey.''''Bende aslında bir belirti yoktu, haberi duyar duymaz şok oldum. Tamamen bir panik halindeydim. Ailem ve arkadaşlarım için endişelendim.''''Çok çok zor günlerdi ama atlatmayı başardım. Sezonun mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyorum.''''Evde kaldığım süre boyunca günlük hayat nasıl normale dönecek diye düşünüp durdum. Futbolun da nasıl normale döneceğini bilmiyorum.''