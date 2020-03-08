'Bir devin düşüşü! Fenerbahçe için bu yıl da bitti...'

Mesele burada zaten rakip menajerin Wuhan virüsü taşıyıp taşımadığından ziyade, İngiliz halkına ve hatta dünyaya verilen hassasiyet mesajı. “Bakınız biz bile bu kadar hassasız, lütfen siz de hassas olunuz” mesajı bu. Süper Lig’de de acilen uygulamalıyız bence bu metodu.