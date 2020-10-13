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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 08:34 | 

Bir anda her şey değişti! Ozan Tufan... | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de orta saha zenginleşip, bekler, kanatlar güçlenince herkes Ozan Tufan’ı en zayıf halka olarak gördü, hatta ‘Bu kadroda yer bulamaz’ yorumları yapıldı.

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Ancak işler bir anda terse döndü. Ozan, adı takaslarla anılıp Rizespor’la oynanan sezonun ilk maçında da yedek soyununca çok üzülmüştü.

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Alışılmış eğlenceli bir sözünü duymak için maç sonrası mikrofon uzatan FB TV’yi gözleri dolu halde terslemişti.

3ÇOK ÇALIŞTI
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ÇOK ÇALIŞTI

Takımdaki en iyi arkadaşı Caner Erkin, ağabeyi Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ve en önemlisi de nişanlısı Rojin Haspolat’ın verdiği destekle içindeki gücü ortaya çıkartan, daha çok çalışan ve formayı kapan Ozan Tufan herkese ‘Ozan Tufan varsa Ozan Tufan oynar’ mesajını verdi.

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Ligde Galatasaray, F.Karagümrük, Milli Takım’da Almanya ve Rusya maçlarında parmak ısırtan performans sergileyen genç yıldız Erol Bulut’un tahtaya adını ilk yazdığı oyuncu durumuna geldi.

5TAKAS FiKRiNDEN ZiRVEYE
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TAKAS FiKRiNDEN ZiRVEYE

Orta sahada üç forma için Gustavo, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş’la gireceği rekabeti kazanamayacağı öngörülen ve oynamak için Beşiktaş’a gideceği bunun için de formülün Dorukan’la yapılacak takas olduğu haftalarca gazetelerin manşetlerini süslerken ‘Çalışacağım, asla pes etmek yok’ diyen Ozan bu isteğinin karşılığını aldı.

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‘Kendini futbola verdiği zaman ondan iyisini bırakın Türkiye’yi Avrupa’da bile bulmak zor’ diyen eski hocaları haklı çıktı ve Ozan giderek yükselen formuyla mevkiinin en iyisi noktasına geldi.

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NiŞANDA ‘KIYMETLiSiN’ MESAJI

Hırsla çalıştığı günlerde yakın dostlarından moral veren destek mesajları alsa da asıl mesaj Fenerbahçe dinamiklerinden geldi. Sevgilisi Rojin Haspolat’la yaptığı nişanda yüzükleri bizzat başkan Ali Koç takarken Emre Belözoğlu’nun da törende hazır bulunması genç futbolcuya “Sen bizim için kıymetlisin” mesajını verdi.

8BAŞININ BELASI KEMiK YAPISI
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BAŞININ BELASI KEMiK YAPISI

F.Bahçe’de çalkantılı, inişli-çıkışlı bir grafiği olmasına rağmen, her zaman takımın en önemli oyuncusu olmayı başaran Ozan Tufan’ın en büyük dezavantajı kemikli yapısı.

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Sezon açılışlarında, devre arası dönüşlerinde ‘Yine kilo almış’ dedirten genç futbolcuda bu durumun kemik yapısından kaynaklandığı anlaşıldı.

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Yağ oranı, kas ve kemik yapısı mükemmele yakın olan Ozan, kilolu olmayıp kilolu gibi gözükse de, o takımın sevimli Ozi’si.

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'ALANYASPOR TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR'

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