Bir anda her şey değişti! Ozan Tufan... | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

TAKAS FiKRiNDEN ZiRVEYE Orta sahada üç forma için Gustavo, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş’la gireceği rekabeti kazanamayacağı öngörülen ve oynamak için Beşiktaş’a gideceği bunun için de formülün Dorukan’la yapılacak takas olduğu haftalarca gazetelerin manşetlerini süslerken ‘Çalışacağım, asla pes etmek yok’ diyen Ozan bu isteğinin karşılığını aldı.