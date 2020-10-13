Bir anda her şey değişti! Ozan Tufan... | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe'de orta saha zenginleşip, bekler, kanatlar güçlenince herkes Ozan Tufan’ı en zayıf halka olarak gördü, hatta ‘Bu kadroda yer bulamaz’ yorumları yapıldı.
ÇOK ÇALIŞTI
Takımdaki en iyi arkadaşı Caner Erkin, ağabeyi Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ve en önemlisi de nişanlısı Rojin Haspolat’ın verdiği destekle içindeki gücü ortaya çıkartan, daha çok çalışan ve formayı kapan Ozan Tufan herkese ‘Ozan Tufan varsa Ozan Tufan oynar’ mesajını verdi.
TAKAS FiKRiNDEN ZiRVEYE
Orta sahada üç forma için Gustavo, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş’la gireceği rekabeti kazanamayacağı öngörülen ve oynamak için Beşiktaş’a gideceği bunun için de formülün Dorukan’la yapılacak takas olduğu haftalarca gazetelerin manşetlerini süslerken ‘Çalışacağım, asla pes etmek yok’ diyen Ozan bu isteğinin karşılığını aldı.
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