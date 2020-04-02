Bill Gates, corona virüsü biliyormuş! Rafael Nadal'ın amcası itiraf etti...

Toni Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' sözlerini kullandı.