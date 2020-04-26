Bilim Kurulu'ndan TFF'ye futbolu başlatmak için 5 net uyarı!

10 farklı senaryodan biri Nihat Özdemir’in yakın bir süre önce, “10 farklı senaryo üzerinde çalışıyoruz” açıklamasının da bu faaliyetlerle ilgili olduğu öğrenildi. TFF’nin olası bir planda, hakemler ve gözlemcileri, aynı otelde ancak birer kat ara ile konaklatmayı planladığı detayı bile yüksek sesle konuşuluyor.