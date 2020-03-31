Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 07:47,
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: 'Koronavirüs tedavisinde taburcu olan Fatih Terim...'
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs tedavisi devam etmesine karşın taburcu edilmesi hakkında bilgi verdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.
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Ateş Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.
'EVE GİDEN KİŞİYİ TAKİP EDİYORUZ'
"Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."
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