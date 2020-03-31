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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 07:47, /

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: 'Koronavirüs tedavisinde taburcu olan Fatih Terim...'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs tedavisi devam etmesine karşın taburcu edilmesi hakkında bilgi verdi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.

2TERİMİN HASTANEDEN EVE GEÇİŞİ

TERİM'İN HASTANEDEN EVE GEÇİŞİ

Ahmet Hakan'ın "Fatih Terim bugün hastaneden eve geçti. Bu durum tam iyileşmeden hastaneden ayrılıyor şeklinde tartışmalara yol açtı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu?" sorusunu da yanıtladı.

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Ateş Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.

4Kara diğer kriterleri de sıraladı

Kara diğer kriterleri de sıraladı

"İkinci kriterimiz ise eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz."

5EVE GİDEN KİŞİYİ TAKİP EDİYORUZ

'EVE GİDEN KİŞİYİ TAKİP EDİYORUZ'

"Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."

6ALBAYRAKIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

ALBAYRAK'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Tedavisinin 13. gününe girilen İkinci Başkan Albayrak’ın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Albayrak’a bu hafta içinde yapılacak Covid-19 testinin negatif olması halinde sarı kırmızılı yönetici de taburcu edilecek ve evde istirahate geçecek.

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Fatih Terim'in 8. günde taburcu edilmesinin ardından sosyal medyadan da birçok mesaj yağdı

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