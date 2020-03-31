Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: 'Koronavirüs tedavisinde taburcu olan Fatih Terim...'

'EVE GİDEN KİŞİYİ TAKİP EDİYORUZ' "Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."