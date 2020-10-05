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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 10:19 | 

Beşiktaş'tan son gün bombası! Balotelli ve Mandzukic...

Transferin son gününde Aboubakar'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını sıklaştırdı.

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Spor Toto Süper Lig’de 4. haftayı 1-0’lık Gençlerbirliği mağlubiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, bozulan moralleri bugün yapacağı hamleyle düzeltmek istiyor.

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Yönetim, forvet transferinde son günde bombayı patlatmayı amaçlıyor.

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Atletico Madrid’ten Nikola Kalinic’le uzun süredir yaptığı temaslardan sonuç alamayan Kara Kartal, son olarak 2.5 milyon Euro’luk teklifini sunup geri çekilmişti.

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3 milyon Euro’da ısrarcı olan Hırvat golcü, İtalyan kulüplerinden Torino’yla anlaşmak üzere.

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Bugün saat 18.00’de bitecek olan transfer dönemine 1 golcü daha sıkıştırmayı hedefleyen Kara Kartal, rotayı Mario Mandzukic’e kırdı.

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Katar Ligi ekibi Al-Duhail’le sözleşmesini fesh etmesinin ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.

7Eğer sonuç çıkmazsa Balotelli...
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Eğer sonuç çıkmazsa Balotelli...

Teknik ekibin sorumluluğunu almak istemediği Mario Balotelli de Kara Kartal’ın gündeminde bulunuyor.

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Beşiktaşlı taraftarların alınması için yoğun kampanya başlattığı İtalyan forvetin de gün içerisinde diğer adaylardan alınacak sonuca göre değerlendirilebileceği ifade edildi.

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