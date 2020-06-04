Beşiktaş'tan son dakika kararı! Caner Erkin, transfer...

Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
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FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR
Bilindiği gibi sözleşmesi sona erecek isimlerden Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ile anılıyor.
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Sarı lacivertliler gelecek sezon için Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmezken öne çıkan aday boşa çıkacak Caner Erkin olarak belirlenmişti.
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ÖNLEM ALINDI
Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı.
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GÖRÜŞME SEZON SONU AMA
Tecrübeli isimle yapılacak görüşmenin sezon sonu gerçekleşeceği ifade edilirken Caner'in kendisine yapılacak teklife ne yanıt vereceği merak konusu
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CANER'İN ALTERNATİFİ ÇOKTAN BELİRLENDİ
Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.
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GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Ekvador’da yayın yapan Studio Futbol, Beşiktaş’ın Osasuna’da kiralık oynayan bonservisi İngiltere'nin Watford’ta olan Pervis Estupinan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
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Buna göre 'zoom' üzerinden yapılan görüşmede Estupinan'ın menajeri, bir çevirmen, kulübün teknik sorumlusu ile bir de yöneticinin yer aldı.
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22 yaşındaki sol bekin kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu, Beşiktaş'ın teknik sorumlusuna eğer Watford'la anlaşılması durumunda siyah-beyazlı formayı giymekten mutlu olacağını söylediği belirtildi. (Fotomaç)