MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan son dakika kararı! Caner Erkin, transfer...
GeriFutbol Beşiktaş'tan son dakika kararı! Caner Erkin, transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 09:29,

Beşiktaş'tan son dakika kararı! Caner Erkin, transfer...

Beşiktaş'ta Caner Erkin'le ilgili son dakika gelişmesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Lige verilen corona virüsü arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. 

3FENERBAHÇEYE Mİ GİDİYOR
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR

Bilindiği gibi sözleşmesi sona erecek isimlerden Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ile anılıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Sarı lacivertliler gelecek sezon için Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmezken öne çıkan aday boşa çıkacak Caner Erkin olarak belirlenmişti.

5ÖNLEM ALINDI
Abone Olgoogle-news

ÖNLEM ALINDI

Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı.

6GÖRÜŞME SEZON SONU AMA
Abone Olgoogle-news

GÖRÜŞME SEZON SONU AMA

Tecrübeli isimle yapılacak görüşmenin sezon sonu gerçekleşeceği ifade edilirken Caner'in kendisine yapılacak teklife ne yanıt vereceği merak konusu

7CANERİN ALTERNATİFİ ÇOKTAN BELİRLENDİ
Abone Olgoogle-news

CANER'İN ALTERNATİFİ ÇOKTAN BELİRLENDİ

Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.

8GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Abone Olgoogle-news

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Ekvador’da yayın yapan Studio Futbol, Beşiktaş’ın Osasuna’da kiralık oynayan bonservisi İngiltere'nin Watford’ta olan Pervis Estupinan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

9
Abone Olgoogle-news

Buna göre 'zoom' üzerinden yapılan görüşmede Estupinan'ın menajeri, bir çevirmen, kulübün teknik sorumlusu ile bir de yöneticinin yer aldı.

10
Abone Olgoogle-news

22 yaşındaki sol bekin kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu, Beşiktaş'ın teknik sorumlusuna eğer Watford'la anlaşılması durumunda siyah-beyazlı formayı giymekten mutlu olacağını söylediği belirtildi. (Fotomaç)

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi