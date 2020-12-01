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Futbol
Haber GiriÅŸ: 01 AralÄ±k 2020 - 08:17 | 

BeÅŸiktaÅŸ'ta son dakika! Sergen YalçÄ±n'Ä±n sözleÅŸmesi...

Derbide FenerbahÃ§e'yi maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ'ta Sergen YalÃ§Ä±n'la ilgili son dakika geliÅŸmesi...

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Avrupa defterinin erken kapanmasÄ±, isabetsiz transferler, ligdeki istikrarsÄ±z sonuÃ§lar derken, kulÃ¼pteki geleceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lan Sergen YalÃ§Ä±n, son 5 maÃ§ta 4 galibiyetle Kartal'Ä±n zirve umutlarÄ±nÄ± yeniden yeÅŸertti.

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Ã–zellikle BaÅŸakÅŸehir ve FenerbahÃ§e zaferleri tam bir gÃ¶vde gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, yÃ¶netimin yol haritasÄ± da gÃ¼ncellendi.Â

3GÃ–VDE GÃ–STERÄ°SÄ°
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GÃ–VDE GÃ–STERÄ°SÄ°

Son 5 maÃ§ta alÄ±nan 4 galibiyet Kartal'Ä±n zirve umutlarÄ±nÄ± tekrar yeÅŸertirken, Ã¶zellikle BaÅŸakÅŸehir ve KadÄ±kÃ¶y'deki FenerbahÃ§e zaferleri tam anlamÄ±yla bir gÃ¶vde gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

4SAHADA CEVAP
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SAHADA CEVAP

KadÄ±kÃ¶y'de Erol Bulut'u avlayan Sergen YalÃ§Ä±n kadro planlamasÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere adeta sahada sonuÃ§larla cevap vermiÅŸ oldu.

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Oysa daha birkaÃ§ hafta Ã¶ncesine kadar Sergen hocanÄ±n kulÃ¼pteki geleceÄŸi ciddi anlamda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu.

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GeÃ§en sezon Åžubat ayÄ±nda 30 puanla 7. sÄ±rada aldÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± 15 maÃ§ta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sÄ±raya taÅŸÄ±yan baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bu sezon Avrupa'ya erken havlu atÄ±lmasÄ±, eleÅŸtirilen isabetsiz transferler ve ligdeki kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar sebebiyle hedef tahtasÄ±na oturtulmuÅŸtu.

7PLANLAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°
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PLANLAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Ancak son dÃ¶nemdeki Ã¼stÃ¼n performans, kulÃ¼pteki planlarÄ± da deÄŸiÅŸtirdi.

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Sergen hoca her ne kadar, "Kontrat benim iÃ§in ikinci planda" dese de, son kararÄ± verecek olan BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'nin de gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n birlikte devam etmekten yana olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

92+1 YILLIK YENÄ° SÃ–ZLEÅžME
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2+1 YILLIK YENÄ° SÃ–ZLEÅžME

Siyah-BeyazlÄ± yÃ¶netim bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Sergen YalÃ§Ä±n'a 2+1 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme teklifini masaya yatÄ±racak.

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SERGEN YALÃ‡IN'DEN AÃ‡IKLAMALAR

Derbinin ardÄ±ndan deneyimli teknik adamÄ±n sÃ¶zleri...

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