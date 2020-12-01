Sergen hoca her ne kadar, "Kontrat benim iÃ§in ikinci planda" dese de, son kararÄ± verecek olan BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'nin de gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n birlikte devam etmekten yana olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.