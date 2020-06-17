Beşiktaş'ta son dakika | Caner gidiyor, Gökhan kalıyor

Corona virüs salgını sonrası verilen aranın ardından lige dönen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için de düğmeye bastı.
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Siyah-Beyazlılar, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi.
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4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.
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MAAŞ KRİTERİNE TAKILDI
Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.
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Siyah-Beyazlı yönetim ise milli futbolcunun yerini ise şimdiden doldurdu.
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N'SAKALA'DAN 3 YILLIK İMZA
Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı.
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29 yaşındaki futbolcu konusunda ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşen ve olumlu yanıt alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli isimle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.
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YILLIK 700 BİN EURO ALACAK
Dönem sonunda Alanya’yla kontratı bitecek olan başarılı futbolcunun Beşiktaş’tan yıllık 700 bin Euro kazanacağı belirtildi.
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Ek olarak alt yapıdan gelen Rıdvan Yılmaz’ın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte sol bekte 11’e geçip gelecek için umut vadeden bir performans sergilemesi de Caner’in gözden çıkarılmasında önemli etken oldu.
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GÖKHAN GÖNÜL'LE YOLA DEVAM
Kara Kartal, Caner Erkin’le yollarını ayırma kararı alırken takım kaptanları arasında yer alan Gökhan Gönül için ise farklı bir karar verdi.
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Yönetimin, 35 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda yeni anlaşma için masaya oturacağı öğrenildi.
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Bu sezon Siyah-Beyazlılar’dan 1.7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, kulübün belirlediği çerçevede maaş indirimine olumlu bakması sebebiyle Gökhan’la yola devam edileceği belirtildi. (Fanatik)