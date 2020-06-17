MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta son dakika | Caner gidiyor, Gökhan kalıyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta son dakika | Caner gidiyor, Gökhan kalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 12:26,

Beşiktaş'ta son dakika | Caner gidiyor, Gökhan kalıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceği için karar verildi. İki milli yıldızdan biriyle yollar ayrılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüs salgını sonrası verilen aranın ardından lige dönen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için de düğmeye bastı.

2
Abone Olgoogle-news

Siyah-Beyazlılar, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi.

3
Abone Olgoogle-news

4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

4MAAŞ KRİTERİNE TAKILDI
Abone Olgoogle-news

MAAŞ KRİTERİNE TAKILDI

Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

5
Abone Olgoogle-news

Siyah-Beyazlı yönetim ise milli futbolcunun yerini ise şimdiden doldurdu.

6NSAKALADAN 3 YILLIK İMZA
Abone Olgoogle-news

N'SAKALA'DAN 3 YILLIK İMZA

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı.

7
Abone Olgoogle-news

29 yaşındaki futbolcu konusunda ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşen ve olumlu yanıt alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli isimle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.

8YILLIK 700 BİN EURO ALACAK
Abone Olgoogle-news

YILLIK 700 BİN EURO ALACAK

Dönem sonunda Alanya’yla kontratı bitecek olan başarılı futbolcunun Beşiktaş’tan yıllık 700 bin Euro kazanacağı belirtildi.

9
Abone Olgoogle-news

Ek olarak alt yapıdan gelen Rıdvan Yılmaz’ın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte sol bekte 11’e geçip gelecek için umut vadeden bir performans sergilemesi de Caner’in gözden çıkarılmasında önemli etken oldu.

10GÖKHAN GÖNÜLLE YOLA DEVAM
Abone Olgoogle-news

GÖKHAN GÖNÜL'LE YOLA DEVAM

Kara Kartal, Caner Erkin’le yollarını ayırma kararı alırken takım kaptanları arasında yer alan Gökhan Gönül için ise farklı bir karar verdi.

11
Abone Olgoogle-news

Yönetimin, 35 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda yeni anlaşma için masaya oturacağı öğrenildi.

12
Abone Olgoogle-news

Bu sezon Siyah-Beyazlılar’dan 1.7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, kulübün belirlediği çerçevede maaş indirimine olumlu bakması sebebiyle Gökhan’la yola devam edileceği belirtildi. (Fanatik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi