Son Dakika | Başakşehir-Beşiktaş maçına Demba Ba damga vurdu! Gol attı ama...

Demba Ba maç sonu yaptığı açıklamalarda "Beşiktaş eski takımım ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi, saydığımı herkes bilir. Bugün iyi oynadığımıza inanmıyorum. Tek önemli kısım 3 puanı almamız. Daha yapmamız gereken çok şey var