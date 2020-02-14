Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 20:46,
Son Dakika | Başakşehir-Beşiktaş maçına Demba Ba damga vurdu! Gol attı ama...
Süper Lig'de Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe yükseldiği maça Demba Ba damgasını vurdu.
Beşiktaş taraftarının sevgisini biliyorum. Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Beşiktaş'a son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların da bende özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.
BOATENG İLK KEZ...
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu. Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho'yu kadroda tercih etmedi.
Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi.
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