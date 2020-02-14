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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir-Beşiktaş maçına Demba Ba damga vurdu! Gol attı ama...
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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 20:46, /

Son Dakika | Başakşehir-Beşiktaş maçına Demba Ba damga vurdu! Gol attı ama...

Süper Lig'de Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe yükseldiği maça Demba Ba damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

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Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen yıldız isim attığı golden sonra sevinmeyi tercih etmedi.

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Demba Ba, Beşiktaş'ı boş geçmeyerek Süper Lig'deki 7. golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan Senegalli golcünün ligde kaleye çektiği son 3 isabetli şut da gol oldu.

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Senegalli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 46 maçta 28 gol atmış ve 7 asist yapmıştı.

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Demba Ba maç sonu yaptığı açıklamalarda "Beşiktaş eski takımım ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi, saydığımı herkes bilir. Bugün iyi oynadığımıza inanmıyorum. Tek önemli kısım 3 puanı almamız. Daha yapmamız gereken çok şey var

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Beşiktaş taraftarının sevgisini biliyorum. Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Beşiktaş'a son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların da bende özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.

8SERGEN YALÇINDAN SÜRPRİZLER

SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZLER

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

9BOATENG İLK KEZ...

BOATENG İLK KEZ...

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.

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Siyah-beyazlı takımda ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev aldı.

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Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu. Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho'yu kadroda tercih etmedi.

12GÖKHAN GÖNÜLÜN YERİNE...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE...

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yerine Jeremain Lens ilk 11'de sahaya çıktı. Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı

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Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

14TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı. Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi

15BURUKTAN TEK DEĞİŞİKLİK

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi.

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Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı

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