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Futbol
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 13:44, /

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük kariyerine 2'de 2 ile başlayan Sergen Yalçın, etkisini gün geçtikçe göstermeye başlıyor.

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Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönen ve ilk 2 maçında 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın, takımının son antrenmanında fırtına estirdi.

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Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yedek oyuncuların yer aldığı antrenmanda Sergen Yalçın, yaptığı sert uyarılarla dikkat çekti.

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Antrenmanda oldukça hareketli olduğu görülen Sergen Yalçın, yedek oyuncularla bol bol konuştu ve uyarılarda bulundu.

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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta ilk kez bir antrenmanda bu kadar uyarı yapması dikkatlerden kaçmadı.

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47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'a geldikten sonra siyah beyazlı kulübün antrenmanlarını yoğunlaştırmıştı.

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Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, geçtiğimiz günlerde yoğun antrenman dolayısıyla saha içinde hafif bir mide bulantısı yaşamıştı.

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Sergen Yalçın'ın yoğun antrenmanlara devam edeceği ve takımın fit durumunu yukarıya taşımayı amaçladığı belirtiliyor.

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Öte yandan Beşiktaş'ın efsane malzemecisi Süreyya Soner de antrenman sırasında Sergen Yalçın'ın yanına geldi.

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İkili uzun süre boyunca sohbet etti. Süreyya Soner, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta futbolcu olduğu dönemde de siyah beyazlı ekipte görev alıyordu.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan Gönül katılmadı.

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Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep FK maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Adem Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Kevin-Prince Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti.

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İdman, pas ve top kapma çalışmalarının ardından son bölümde oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Beşiktaş antrenmanından bu özel kareler, fotomuhabirimiz Emre Oktay'ın objektiflerine böyle yansıdı...

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