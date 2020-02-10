Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 13:44,
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük kariyerine 2'de 2 ile başlayan Sergen Yalçın, etkisini gün geçtikçe göstermeye başlıyor.
Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönen ve ilk 2 maçında 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın, takımının son antrenmanında fırtına estirdi.
İkili uzun süre boyunca sohbet etti. Süreyya Soner, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta futbolcu olduğu dönemde de siyah beyazlı ekipte görev alıyordu.
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