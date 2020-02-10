Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası!

Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep FK maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Adem Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Kevin-Prince Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti.