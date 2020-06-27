Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz herkesi kendine hayran bıraktı!

RIDVAN YILMAZ'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞÖYLEYDİ: "Çok mutluyum. Biz gençler için maçları kazanarak tecrübe edinmek çok önemli. Eksiklerimi biliyorum ve bunları kapatmak için hocalarımın da tavsiyeleri doğrultusunda çalışarak devam ediyorum. Bugün asist yaptım. Burak ağabey pasımı boşa çevirmedi sağ olsun. Çalışmaya ve güçlenmeye devam edeceğim."