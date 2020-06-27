Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz herkesi kendine hayran bıraktı!

"Çok mutluyum. Biz gençler için maçları kazanarak tecrübe edinmek çok önemli. Eksiklerimi biliyorum ve bunları kapatmak için hocalarımın da tavsiyeleri doğrultusunda çalışarak devam ediyorum. Bugün asist yaptım. Burak ağabey pasımı boşa çevirmedi sağ olsun. Çalışmaya ve güçlenmeye devam edeceğim."
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SPOR YAZARLARININ RIDVAN HAKKINDA GÖRÜŞLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
ÖNDER ÖZEN: Rıdvan Yılmaz savunmada iki kritik müdahalede bulundu. Denizlispor ve Antalyaspor maçlarında da kritik hamleleri vardı. Rıdvan daha olgunlaşacak ve gelişecek. İlk görüntüleri harika.
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RIDVAN DİLMEN: "Rıdvan'a bugün baktım çok çabuk ve seri. Genç oyuncuların her seferinde çabalaması çok önemli. Çok koşuyor. Bakıyorum çalım yiyip tekrar adamın önüne çıkıyor. Ama bu sefer de ofsaytı bozuyor. Maç oynadıkça bunlara dikkat etmeye başlayacak. Maç tecrübesi edindikçe enerjisini daha pratik kullanmaya başlayacak. Futbolda öğrenmenin yaşı yok."
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ERMAN TOROĞLU: "Rıdvan Yılmaz bugün iyi oynadı. İyi toplar verdi, aldı. Top çaldı. Bir tehlikeli geri pası vardı sadece. Dikkatli izledim Rıdvan'ı. Top geldiğinde nereye vereceğini çoktan belirlemiş oluyor. O yaştaki oyuncu için bu güzel bir özellik. Topu çok güzel kullanıyor."
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İLKER YASİN: Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan giydikleri formayı çıkarmamanın hesabını yaparak takıma katkı veriyor.
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GÜNTEKİN ONAY: Dün akşam 2001 doğumlu Ersin ve Rıdvan da çok olumlu görüntüler ortaya koydu.
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İDOLÜ MARCELO
Rıdvan Yılmaz, 2016 yılında Beşiktaş altyapısında oynarken verdiği bir röportajda idolününü Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo olduğunu söylemişti. Bugünlerde yeniden gündeme gelen o röportajda Rıdvan şunları söylemişti: "Beşiktaş'tan Avrupa'ya gidersem Arsenal'da oynamak isterim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim. İdolüm Marcelo."