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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 15:24,

Beşiktaş'ta karar verildi! Caner Erkin'in ardından Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül için karar verildi.

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1FENERBAHÇE ATAKTA
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FENERBAHÇE ATAKTA

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı.

2MERT HAKAN TAMAM
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MERT HAKAN TAMAM

Mert Hakan Yandaş’ın Cim Bom’un elinden kapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.

3CANER ERKİN GELİYOR
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CANER ERKİN GELİYOR

31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

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5MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
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MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Deneyimli oyuncunun menaceri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, “Sezon sonunda Caner’in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik” dedi.

6YEŞİL IŞIK YAKTI
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YEŞİL IŞIK YAKTI

Emre Belözoğlu’nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yaktı.

7EL SIKIŞTILAR
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EL SIKIŞTILAR

Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

8HASAN ALİ KALDIRIMA YOL GÖZÜKTÜ
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HASAN ALİ KALDIRIM'A YOL GÖZÜKTÜ

Sarı lacivertli takımda tek sol bek konumunda olan Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin'le anlaşmaya varılması halinde takımdan ayrılabilir.

9GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KARAR VERİLDİ
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GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KARAR VERİLDİ

Adı uzun süredir eski takımı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda kaldı.

10HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
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HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.

111+1 YILLIK ANLAŞMA
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1+1 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın önerdiği 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve imzayı attı.

12EMEKLİLİK SÜRPRİZİ
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EMEKLİLİK SÜRPRİZİ

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor. (Fanatik)

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