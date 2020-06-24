Beşiktaş'ta karar verildi! Caner Erkin'in ardından Gökhan Gönül...

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı.Mert Hakan Yandaş’ın Cim Bom’un elinden kapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı. Deneyimli oyuncunun menaceri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, “Sezon sonunda Caner’in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik” dedi.Emre Belözoğlu’nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yaktı.Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.Sarı lacivertli takımda tek sol bek konumunda olan Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin'le anlaşmaya varılması halinde takımdan ayrılabilir.Adı uzun süredir eski takımı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda kaldı. Siyah-Beyazlı takım iç transferde düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül ile her konuda anlaşmaya vardı.Beşiktaş, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeler sonrası 1+1 yıllık anlaşma yaptı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın önerdiği 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve imzayı attı.Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Gökhan Gönül ile yapılan görüşmeler sırasında Beşiktaş'ta oyuncuya futbolu bırakmasını istediği belirtiliyor. (Fanatik)