Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta ilklerin gecesi! 75 maç sonra başardı, ortalık yıkıldı

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Murat Şahin, savunma dörtlüsünü Necip Uysal, Vida, Welinton ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Dorukhan Toköz’ü sahaya süren Şahin; önde Hasic, Atiba, Mensah ve Boyd’u görevlendirdi. Şahin’in gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.