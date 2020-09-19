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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta ilklerin gecesi! 75 maç sonra başardı, ortalık yıkıldı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 20:32 | 

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta ilklerin gecesi! 75 maç sonra başardı, ortalık yıkıldı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta ilkler yaşandı...

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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta ilkler yaşandı...

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Süper Lig’in 2’nci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in mücadeledeki yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhen Sesigüzel üstlendi.

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Siyah beyazlı ekipte yardımcı antrenör Murat Şahin, deplasmanda 3-0 kazanılan Trabzonspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Şahin, sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup’un yerine Dorukhan Toköz’ü sahaya sürdü.

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Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Murat Şahin, savunma dörtlüsünü Necip Uysal, Vida, Welinton ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Dorukhan Toköz’ü sahaya süren Şahin; önde Hasic, Atiba, Mensah ve Boyd’u görevlendirdi. Şahin’in gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.

5MURAT ŞAHİN TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI
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MURAT ŞAHİN TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

Siyah beyazlıların Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada, takımı sahaya yine yardımcı antrenör Murat Şahin çıkardı. Sergen Yalçın’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor deplasmanında takımın başında takımın başında Murat Şahin yer almıştı. Hafta içindeki antrenmanlarda takımı çalıştıran Şahin, Antalyaspor maçında da takımın başında yer aldı.

6SİYAH BEYAZLILARDA 3 EKSİK
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SİYAH BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Beşiktaş, Antalyaspor maçında 3 isimden faydalanamadı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Kevin N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan ancak lisans işlemleri yetişmeyen Josef de Souza da mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

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Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Kanadalı santrforu Cyle Larin, attığı golle takımını öne geçirdi.

8LARIN GOLLERLE BAŞLADI
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LARIN GOLLERLE BAŞLADI

Larin, bu sezon çıktığı 3. resmi maçta 2. golünü kaydetmiş oldu.

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Kanadalı golcü, böylece 2018'den sonra Beşiktaş formasıyla ilk lig golünü kaydetti.

10NECİPTEN 2 YIL SONRA ASİST
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NECİP'TEN 2 YIL SONRA ASİST

Golün asistini yapan Necip Uysal ise ligde 2 yıl sonra asist yaptı.

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Necip'in kafayla yaptığı asist, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Siyah beyazlı taraftarlar, Necip'in yaptığı asiste övgü dolu sözler kullandı.

1375 MAÇ SONRA...
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75 MAÇ SONRA...

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin’e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

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Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic’in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

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Dorukhan Toköz ise ilk 11 özlemini Antalyaspor maçında bitirdi.

16349 GÜN SONRA 11...
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349 GÜN SONRA 11...

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, 6 Ekim 2019'daki Alanyaspor maçından 349 gün sonra bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de çık

17MONTERO İLK KEZ KADRODA
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MONTERO İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçının kadrosuna yer buldu. Geçtiğimiz hafta işlemleri yetişmediği gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilemeyen İspanyol savunmacı, resmi bir karşılaşmada ilk kez kadroya dahil edildi.

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