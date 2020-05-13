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Futbol
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 14:32,

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorgusu! 'Doğru mu?'

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'le ilgili son dakika gelişmesi...

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Transferin en çok konuşulan isimlerinin başında hiç kuşkusuz Gökhan Gönül geliyor...

21 YIL TEKLİF
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1 YIL TEKLİF

Beşiktaş'ta yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ beke daha düşük bir ücretten 1 yıllık kontrat teklifinde bulunmuştu.

3DEVREYE GİRDİ
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DEVREYE GİRDİ

Durum böyle olunca Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu için devreye girdiği ortaya çıkmıştı.

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22 yaşında geldiği Fenerbahçe’den, eski başkan Aziz Yıldırım’ın mali kongredeki “Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum” sözlerinden sonra kopup Beşiktaş’a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.

5BOĞAZIN DİĞER YAKASINA
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BOĞAZIN DİĞER YAKASINA

Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği de edinilen bilgiler arasında.

6BUNLAR DOĞRU MU GÖKHAN
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BUNLAR DOĞRU MU GÖKHAN

Fenerbahçe ile yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın “Futbolu Fenerbahçeli olarak bırakmak istiyorum” dediği iddia edilen Gökhan Gönül'le görüşüp "Bunlar doğru mu?" sorusunu yönelttiği ifade edildi.

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Sabah'ın haberine göre; Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan Gökhan Gönül'le görüştü.

8CEVAP NET
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CEVAP NET

Torunoğulları'nın telefonda yapılan konuşmada "Prensip olarak anlaştık sanıyordum. Çıkan sözlerin bir gerçeklik payı var mı" diye sorduğu bildirilirken, tecrübeli futbolcunun cevabı ise net oldu.

9GÖRÜŞMEDİM
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GÖRÜŞMEDİM

Gökhan'ın "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda boşta kalacak tecrübeli isim için resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

11ALTERNATİFİ HAZIR
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ALTERNATİFİ HAZIR

Fenerbahçe, sağ bekte Isla’yı da takımda tutmayı planlanıyor. Gökhan Gönül transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise alternatif hazır.

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Sarı lacivertliler Gökhan Gönül'ün 1 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini düşünüyor.

13MERT ÇETİN KİRALANABİLİR
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MERT ÇETİN KİRALANABİLİR

Fakat bunun gerçekleşmemesi durumunda Roma'dan Mert Çetin'in kiralanması da gündemde.

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