Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorgusu! 'Doğru mu?'

BOĞAZIN DİĞER YAKASINA Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği de edinilen bilgiler arasında.