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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 13:08,

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den transfer itirafı! Fenerbahçe cevabı...

Beşiktaş'la sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Gökhan Gönül, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

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Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek...

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Hakkında eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bek, Twitter'dan açıklamada bulundu.

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Gökhan Gönül, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

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''Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim''

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''Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.''

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Gökhan Gönül'ün, yakın çevresine açıklamalarda yaptığı iddia edilmişti.

7FENERBAHÇE İDDİALARI...
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FENERBAHÇE İDDİALARI...

Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

8ORTA YOL BULUNUR MU
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ORTA YOL BULUNUR MU?

Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...

9İLETİŞİME GEÇİLMEDİ
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İLETİŞİME GEÇİLMEDİ

Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.

10MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK
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MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK

Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.

11ALİ KOÇTAN AÇIK KAPI
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ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

12ANLAŞILDI
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'ANLAŞILDI'

Koç, "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" şeklinde öneri getiren kulüp üyesine "Anlaşıldı" şeklinde yanıt verdi.

13FOTOĞRAFLAR DURUYOR
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FOTOĞRAFLAR DURUYOR

Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.

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Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.

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