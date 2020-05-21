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GeriFutbol Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den şok eden itirafı: 'Fenerbahçe'den ayrıldığım...'
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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 13:08,

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den şok eden itirafı: 'Fenerbahçe'den ayrıldığım...'

Beşiktaş'la sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Gökhan Gönül'den şok eden itiraf...

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Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek...

2İŞTE GERÇEKLER
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İŞTE GERÇEKLER

Hakkında eski kulübüne geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bekle ilgili olarak gerçekler ortaya çıktı.

3DIŞLANMIŞLIK YAŞIYOR
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DIŞLANMIŞLIK YAŞIYOR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Kontratı resmen Haziran ayında sona erecek olsa da Beşiktaş Yönetimi’nden kimsenin temas kurmadığı tecrübeli futbolcu, bundan dolayı dışlanmışlık yaşıyor.  

4PLANINI YAPTI
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PLANINI YAPTI

Profesyonel olarak 19 yıldır yeşil sahalarda forma giyen Gökhan Gönül, planlamasını şimdiden yapmış... 

5AHMET BULUT UYARDI AMA...
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AHMET BULUT UYARDI AMA...

Tüm planını 2 sezon daha Beşiktaş’ta görev yapıp ardından futbol hayatına nokta koyma üzerine yapan yıldız ismin, ne kendisi ne de menajeri aracılığıyla Fenerbahçe’den teklif almadığı, ek olarak temsilcisi Ahmet Bulut tarafından Beşiktaş’la son kararı vermeden kimseyle konuşmaması konusunda uyarıldığı bildirildi.

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Başarılı oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine yaptığı açıklamalar da çok konuşulacak türden.

7FENERBAHÇEDEN AYRILDIĞI DÖNEMİ YAŞAR GİBİYİM
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FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞI DÖNEMİ YAŞAR GİBİYİM

Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

8ORTA YOL BULUNUR MU
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ORTA YOL BULUNUR MU?

Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...

9İLETİŞİME GEÇİLMEDİ
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İLETİŞİME GEÇİLMEDİ

Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.

10MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK
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MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK

Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.

11ALİ KOÇTAN AÇIK KAPI
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ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

12ANLAŞILDI
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ANLAŞILDI

Koç, "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" şeklinde öneri getiren kulüp üyesine "Anlaşıldı" şeklinde yanıt verdi.

13FOTOĞRAFLAR DURUYOR
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FOTOĞRAFLAR DURUYOR

Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.

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Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.

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