Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den şok eden itirafı: 'Fenerbahçe'den ayrıldığım...'

FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞI DÖNEMİ YAŞAR GİBİYİM Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı öğrenildi.