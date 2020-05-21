Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den şok eden itirafı: 'Fenerbahçe'den ayrıldığım...'

Fenerbahçe formasıyla tam 9 sezon forma giydikten sonra 2016-17 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta başarıyla görev yapan Gökhan Gönül’ün, Kara Kartal’la sözleşmesi dönem sonunda bitecek...
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İŞTE GERÇEKLER
Hakkında eski kulübüne geri döneceği iddiaları ortaya atılan 35 yaşındaki sağ bekle ilgili olarak gerçekler ortaya çıktı.
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DIŞLANMIŞLIK YAŞIYOR
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Kontratı resmen Haziran ayında sona erecek olsa da Beşiktaş Yönetimi’nden kimsenin temas kurmadığı tecrübeli futbolcu, bundan dolayı dışlanmışlık yaşıyor.
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PLANINI YAPTI
Profesyonel olarak 19 yıldır yeşil sahalarda forma giyen Gökhan Gönül, planlamasını şimdiden yapmış...
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AHMET BULUT UYARDI AMA...
Tüm planını 2 sezon daha Beşiktaş’ta görev yapıp ardından futbol hayatına nokta koyma üzerine yapan yıldız ismin, ne kendisi ne de menajeri aracılığıyla Fenerbahçe’den teklif almadığı, ek olarak temsilcisi Ahmet Bulut tarafından Beşiktaş’la son kararı vermeden kimseyle konuşmaması konusunda uyarıldığı bildirildi.
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Başarılı oyuncunun, konuyla ilgili olarak yakın çevresine yaptığı açıklamalar da çok konuşulacak türden.
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FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞI DÖNEMİ YAŞAR GİBİYİM
Gönül'ün, “Aynı Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim... Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Sözleşmeyle alakalı olarak ne süre soran oldu ne de rakam...” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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ORTA YOL BULUNUR MU?
Futbol kariyerine 2 yıl daha devam etme kararı alan Gökhan, hem ilerleyen yaşı hem de koronavirüs süreci sebebiyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle maaş konusunda Beşiktaş Yönetimi’yle orta yolu bulabileceğine emin...
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İLETİŞİME GEÇİLMEDİ
Sezon sonunda kulüple kontratı bitecek olan; Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül arasından sadece Kanadalı ön liberoyla görüşüp 1 yıl daha yola devam konusunda söz kesen yönetim, diğer isimlerle henüz iletişime geçmedi.
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MASAYA NE ZAMAN OTURULACAK
Koronavirüs sebebiyle oluşan belirsiz ortam sebebiyle Gökhan ve Caner’le ne zaman masaya oturulacağı belirsiz.
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ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.
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ANLAŞILDI
Koç, "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" şeklinde öneri getiren kulüp üyesine "Anlaşıldı" şeklinde yanıt verdi.
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FOTOĞRAFLAR DURUYOR
Gökhan Gönül, ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmemişti.
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Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmemiş, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmamıştı.