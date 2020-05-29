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GeriFutbol Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin 250 bin euro karşılığında...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:29,

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin 250 bin euro karşılığında...

Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili siyah beyazlıların hamlesi gündeme bomba gibi düştü... İşte detaylar

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Beşiktaş, ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak koronavirüs sürecinin de eklenmesinin ardından mali açıdan zor günler geçiriyor.

2SERGEN YALÇINA İLETİLDİ
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SERGEN YALÇIN'A İLETİLDİ

Bu gelişmenin ardından 35 milyon euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletmişti.

3BÜTÇENİN KORUNMASINI İSTEDİ AMA
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BÜTÇENİN KORUNMASINI İSTEDİ AMA

Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen hocanın ise, "Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon euro. Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız" şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep etti.

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Fikret Orman döneminde uygulanan yönetim politikası nedeniyle ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya giren ve şu anda neredeyse maaş ödeyemez duruma gelen Beşiktaş'ta yeni yönetim çıkış yolu arıyor.

5RADİKAL KARAR
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RADİKAL KARAR

Her yıl 400 milyon TL'ye yakın bütçe açığı veren Kara Kartal, koronavirüs salgını yüzünden iyice dibe vurdu. Gelirlerinden de olan Siyah-Beyazlılar gelecek sezonlar için radikal bir karar aldı.

6FENERBAHÇE O HAMLEYİ YAPACAK
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FENERBAHÇE O HAMLEYİ YAPACAK

Bilindiği gibi sözleşmesi bitecek isimlerden Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'nin radarında.

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İki yıldız isme sarı lacivertliler, Beşiktaş'la anlaşamamaları halinde teklif yapacak.

8YILLIK ÜCRETLERİ NEREDEYSE AYNI
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YILLIK ÜCRETLERİ NEREDEYSE AYNI

Siyah beyazlılarda Gökhan Gönül'ün mevcut yıllık ücreti 1 milyon 650 bin euro...

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Caner Erkin'in senelik kazancı ise 1 milyon 750 bin euro.

10TEKLİF 250 BİN EURO
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TEKLİF 250 BİN EURO

Sözleşmesi sona erecek olan isimlere yeni kontratlarında yıllık maksimum 250 bin Euro garanti ücret verecek olan Beşiktaş, maç başı bonuslarıyla anlaşmaları güçlendirecek.

11NE KARAR VERECEKLER
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NE KARAR VERECEKLER

Fanatik'in haberine göre; Devrim niteliği taşıyan yeni yol haritasına son şeklini vermek üzere olan Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile bu doğrultuda masaya oturacak.

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Bu oyuncuların 250 bin euroluk garanti ücret teklifi sonrası ne karar vereceği ise şimdilik bilinmiyor.

13İDMAN PROGRAMI FUTBOLCULARI ŞAŞIRTTI
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İDMAN PROGRAMI FUTBOLCULARI ŞAŞIRTTI

Futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın’ın antrenman programı karşısında adeta şoke oldular. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Yaklaşık 10 günlük aranın ardından 20 Mayıs’ta yeniden sahaya inen siyah beyazlılarda bayramda bile tempo düşürülmezken futbolcular şaşkınlıklarını şu sözlerle ifade etti:

14SERGEN HOCA ÇILDIRDI
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'SERGEN HOCA ÇILDIRDI'

“Sergen Hoca çıldırdı. Bayramda tatil yerine günde 2 kez antrenman koyarak inanılmaz yükleme yapıyor. Bu moral ve motivasyonla hırslandık, kendimize geldik. Korona günlerinde yaşadığımız psikolojik sorunları aşarak şampiyonluğa, hedefe kilitlendik.”

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Olcay'a göre Kadıköy mü daha zor, Ali Sami Yen mi?

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