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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 08:15,

Beşiktaş'ta Caner Erkin için şok iddialar! Yönetim Fenerbahçe ile anlaştığı için...

Beşiktaş'ta Caner Erkin'e Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görev verilmemesi sonrası şok eden iddialar ortaya atıldı.

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Sergen Yalçın’ın, Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı tercih etmesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

2RIDVAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI
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RIDVAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Caner'in Cumartesi günü oynanan Antalya maçına yedek başlaması dikkat çekti. Tecrübeli ismin yerine görev yapan Rıdvan'ın performansı büyük alkış aldı.

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Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada Caner Erkin'i eleştirip Rıdvan'la ilgili birçok olumlu yorum yaptı.

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A Spor'da yer alan habere göre; Caner Erkin'in Sergen tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi.

5İŞTE ÇOK KONUŞULAN O iDDiALAR
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İŞTE ÇOK KONUŞULAN O iDDiALAR

1- Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor.

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2 - Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor.

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3 - Fenerbahçe ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor.

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4 - Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi.

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5 - Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.

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İŞTE SOSYAL MEDYADAN CANER ERKİN - RIDVAN YORUMLARI

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