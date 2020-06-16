Beşiktaş'ta Caner Erkin için şok iddialar! Yönetim Fenerbahçe ile anlaştığı için...

Sergen Yalçın’ın, Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı tercih etmesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.Caner'in Cumartesi günü oynanan Antalya maçına yedek başlaması dikkat çekti. Tecrübeli ismin yerine görev yapan Rıdvan'ın performansı büyük alkış aldı.Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada Caner Erkin'i eleştirip Rıdvan'la ilgili birçok olumlu yorum yaptı.A Spor'da yer alan habere göre; Caner Erkin'in Sergen tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi. 1- Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor.2 - Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor. 3 - Fenerbahçe ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor. 4 - Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi. 5 - Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.İŞTE SOSYAL MEDYADAN CANER ERKİN - RIDVAN YORUMLARI