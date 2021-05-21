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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 21:09 | 

Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi!

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile hayatını birleştirdi.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle düğün heyecanı yaşandı.

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Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile hayatını birleştirdi.

3AHMET NUR ÇEBİ DE KATILDI

AHMET NUR ÇEBİ DE KATILDI

Düğün töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de bulundu. Çebi, nikahta kısa bir konuşma da gerçekleştirdi.

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Takım arkadaşları ve çok sayıda futbolcu, Necip Uysal'ın mutlu gününde yanında oldu. Sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

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Beşiktaş'ın bu sezonki başarılarında önemli rol oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaparak kariyer sezonunu yaşadı.

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Necip Uysal kariyerinde 4 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere 7 kupa kazanmayı başardı.

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