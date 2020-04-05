Beşiktaşlı Boateng'in eşi Melissa Satta'dan İtalya ve Türkiye corona virüs kıyaslaması

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, corona virüs hakkında değerlendirmelerde bulundu.Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan Chi dergisine verdiği röportajda İtalya'daki zorluk burada yok, Türkiye pandemiye daha hazırlıklı dedi.İtalyan magazin dergisi Chi'ye konuşan Satta, Türkiye'nin İtalya'ya kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı;Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı varBiz de evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok. Oğlumuzun neşesi bize eşlik ediyor. Gelirken yedek iç çamaşırımız bile yoktu. Diğer insanlara kıyasla şanslı olsak bile umarım yakında biter.Boateng, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda evde karantinada olduklarını açıklamıştı.Boateng ve Satta'nın İstanbul'a çabuk ısındığı ve hem şehri hem de ülkeyi çok sevdiği belirtiliyor.Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın bir diğer yabancı futbolcusu Loris Karius, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.Teknik direktör Sergen Yalçın ise ''Oyuncularla konuşuyoruz ve Türkiye'nin Avrupa'nın en güvenli yerlerden biri olduğu konusunda onların içini rahatlatıyoruz.'' demişti.