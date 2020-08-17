Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah'ın ilk sözleri! 'Hayalimdi...'

'EN BAŞTA ATIBA GİBİ...' Tesisler mükemmel. İlk gözlemim bu oldu. Takım arkadaşlarım son derece karakterli ve olgun insanlar. Beni çok iyi karşıladılar. Takımın iletişimi çok güzel. En başta Atiba gibi birçok futbolcu var bana yardımcı olan. Olacaklar da biliyorum. Beşiktaş'ta olmak çok güzel.