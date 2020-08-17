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GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah'ın ilk sözleri! 'Hayalimdi...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 22:43,

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah'ın ilk sözleri! 'Hayalimdi...'

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, imzanın ardından ilk kez konuştu.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, transferinin ardından ilk kez konuştu.

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Mensah, Beşiktaş'a transferi için 'hayalimdi' sözlerini kullandı.

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İşte Bernard Mensah'ın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ilk sözleri...

4DOĞRU YERDEYİM
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'DOĞRU YERDEYİM'

Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmak gurur verici. Böyle bir yerde olmak hayalimdi. Geldiğim zaman gördüğüm ilgi ve destek, doğru yerde olduğumu gösteriyor zaten. Burada olmaktan mutluyum.

5EN BAŞTA ATIBA GİBİ...
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'EN BAŞTA ATIBA GİBİ...'

Tesisler mükemmel. İlk gözlemim bu oldu. Takım arkadaşlarım son derece karakterli ve olgun insanlar. Beni çok iyi karşıladılar. Takımın iletişimi çok güzel. En başta Atiba gibi birçok futbolcu var bana yardımcı olan. Olacaklar da biliyorum. Beşiktaş'ta olmak çok güzel.

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Hayalimiz öncelikle PAOK maçını kazanmak ve gruplara kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayali. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde.

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Beşiktaş taraftarı çok özel. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Onlara minnettarım. Elimden gelenin en iyisini yaparak onları memnun etmeye çalışacağım.

8AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI
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AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi.

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Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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