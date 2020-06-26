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GeriFutbol Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray'dan sonra ilk kez başardı! Taraftar çıldırdı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 22:37,

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray'dan sonra ilk kez başardı! Taraftar çıldırdı

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında gösterdiği performansla hem rekor kırdı hem siyah-beyazlı taraftarların övgülerini topladı.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.

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Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.

39 MAÇTA 8 GOL
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9 MAÇTA 8 GOL

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı.

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Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.

5YENİ BİR REKOR KIRDI
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YENİ BİR REKOR KIRDI

Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu.

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Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte o paylaşımlar...

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