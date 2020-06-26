Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray'dan sonra ilk kez başardı! Taraftar çıldırdı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı.Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu.Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte o paylaşımlar...