Spor Arena Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 20:04 | 14 Temmuz 2021 - 20:04

Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak? İşte 2021-2022 sezonu Beşiktaş formaları

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı. Siyah-beyazlıların 2021-2022 sezonunda hem iç saha hem deplasman maçlarında kullanılacak alternatif taraftar forması da dikkat çekti. “ÖNCE BEŞİKTAŞ VARDI” sloganının yazılı olduğu şerit bulunan üçüncü forma taraftarlar tarafından ilgi gördü. Beşiktaş Futbol Takımının 2021-2022 sezonu formaları,14 Temmuz Kartal Yuvası mağazaları, Kartal Yuvası internet adreslerinden satışa sunuldu. Peki, Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak? İşte, 2021-2022 sezonu Beşiktaş formaları ve satış fiyatı hakkında ayrıntılı bilgiler.