Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak? İşte 2021-2022 sezonu Beşiktaş formaları
Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı. Siyah-beyazlıların 2021-2022 sezonunda hem iç saha hem deplasman maçlarında kullanılacak alternatif taraftar forması da dikkat çekti. “ÖNCE BEŞİKTAŞ VARDI” sloganının yazılı olduğu şerit bulunan üçüncü forma taraftarlar tarafından ilgi gördü. Beşiktaş Futbol Takımının 2021-2022 sezonu formaları,14 Temmuz Kartal Yuvası mağazaları, Kartal Yuvası internet adreslerinden satışa sunuldu. Peki, Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak? İşte, 2021-2022 sezonu Beşiktaş formaları ve satış fiyatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Boğaz’da bir teknede düzenlenen özel bir davetle tanıtılan yeni sezon formaları fiyatları ile beraber paylaşıldı. Deplasman formalarında EMBOSS baskı teknolojisi ile kumaş yüzeyine kartal tüylerinden ilham alınan parlak bir desen uygulandı. Beşiktaş'ın yetişkin formaları 359 TL'den satışa sunuldu.
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BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?
Beşiktaş JK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Beşiktaş’ın yetişkin formaları 359 TL,
Genç formaları 269 TL,
Çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL’lik fiyat ile satışa sunulacak.
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Formaların tanıtım açıklamasında ise şu özelliklere yer verildi;
"Beşiktaş Futbol Takımlarımızın 2021-2022 sezonu formaları, bugün (14 Temmuz) Kartal Yuvası mağazaları, Kartal Yuvası e-ticaret sitesi, adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/ adresi üzerinden Siyah-Beyazlı taraftarlarla buluşuyor.
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Beşiktaş JK formaları da özel kalıp ve kesim tekniği ile sporcunun hareketlerine destek vererek performansını artırmasına yardımcı olan FORMOTION teknolojisi ile üretildi.
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Tüm formalarda Beşiktaş JK’nin en güçlü sembolü olan kartal şeklinde lisans etiketleri kullanıldı."