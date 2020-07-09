Beşiktaş ve Sergen Yalçın yine başardı! Süper Lig'in en iyisi...

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve bu karşılaşmada alınan galibiyetle çarpıcı bir istatistiğe imza atıldı.
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TYLER BOYD'UN İLK GOLÜ
Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.
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BOATENG 8 MAÇ SONRA ATTI
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boateng 8 maç sonra gol attı. Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla 10. lig maçına çıkan Boateng, 49. dakikada Lens'in sağdan ortasını gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.
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ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ
Ligde sadece Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'a karşı gol atan Boateng, bu golle birlikte siyah-beyazlı formayla üçüncü golünü kaydetti. Boateng golünü ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen sağ yumruğunu havaya kaldırarak kutladı.
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ATIBA HUTCHINSON CEZALI
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Atiba Hutchinson mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu ligin 32. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
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25 HAFTA SONA GOL ATTI
Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın 25 hafta sonra golle buluştu. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından oyuna giren ve son dakikada attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandıran isim olan Güven Yalçın bu sezon üçüncü golünü kaydetti.
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EN SON TRABZONSPOR'A KARŞI...
Ligin 2. haftasında Göztepe'ye, 6. haftasında da Trabzonspor'a gol atan Güven Yalçın 31. haftada da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.
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SERGEN YALÇIN İLK KEZ...
Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra iç sahada ilk kez üst üste iki Süper Lig maçı kazandı.
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EN FAZLA KASIMPAŞA
Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi 4 golle Kasımpaşa oldu.
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Bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı tüm maçları kazanan tek takım Beşiktaş. Siyah-beyaazlı ekip bunu 13 kez başardı.