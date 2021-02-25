Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Avrupa devlerine fark attı! Yalnızca Bayern Münih...

SÜPER LİG'DE EN YAKIN TAKİPÇİLERİ GALATASARAY VE TRABZONSPOR Beşiktaş'ın 20 maçlık serisine en çok yaklaşan Süper Lig kulüpleri ise Galatasaray ve Trabzonspor oldu. İki kulüp de son 10 lig maçında rakip filelere en az birer gol gönderdiler. Fenerbahçe ise son hafta Göztepe karşısında mücadeleyi gol atamadan tamamladı.