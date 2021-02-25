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Futbol
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 20:12 | 

Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Avrupa devlerine fark attı! Yalnızca Bayern Münih...

Süper Lig'de 24 maçta topladığı 51 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, gol yollarındaki etkinliğiyle Avrupa devlerine fark attı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yakaladığı başarıyla Avrupa'da 5 büyük lig ve Süper Lig kulüpleri arasında yalnızca Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

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Spor Arena Detay - Süper Lig'de ezeli rakiplerinin bir maç gerisinde olmasına karşın 51 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, ilk 24 maçta gol konusunda ciddi bir istikrar yakaladı.

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Sezon başında Vincent Aboubakar'ın sakatlık durumu ve Cyle Larin'in geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansla hücum hattında belirsizlik yaşayan Beşiktaş'ta beklentilerin çok üstünde bir grafik çizildi.

3DEVLERE FARK ATTI
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DEVLERE FARK ATTI

Bir maç eksiğine rağmen 53 golle ligin en golcü takımı olmayı başaran siyah-beyazlılar, lig maçlarında gol atma serilerinde Avrupa devlerine fark attı ve yalnızca Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

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Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Süper Lig'de üst üste 20 maçta gol attı ve bunu Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayan takımlar arasında başaran ikinci takım oldu.

5BAYERN MÜNİHİ TAKİP EDİYOR
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BAYERN MÜNİH'İ TAKİP EDİYOR

Geçen sezonu 6 kupayla tamamlayan ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih ise üst üste 22 maçtır rakip fileleri havalandırıyor. Ligde ikinci sırada yer alan Leipzig'in serisi 9 maçta kaldı.

6ÜÇÜNCÜ SIRA BARCELONA, MANCHESTER CITY ARKASINDA
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ÜÇÜNCÜ SIRA BARCELONA, MANCHESTER CITY ARKASINDA

Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk 3 sırada yer alan takımlar arasında Barcelona 16 maçtır ligde gol atarken Premier League'i kasıp kavuran Manchester City ise 14 karşılaşmada boş geçmedi.

7SÜPER LİGDE EN YAKIN TAKİPÇİLERİ GALATASARAY VE TRABZONSPOR
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SÜPER LİG'DE EN YAKIN TAKİPÇİLERİ GALATASARAY VE TRABZONSPOR

Beşiktaş'ın 20 maçlık serisine en çok yaklaşan Süper Lig kulüpleri ise Galatasaray ve Trabzonspor oldu. İki kulüp de son 10 lig maçında rakip filelere en az birer gol gönderdiler. Fenerbahçe ise son hafta Göztepe karşısında mücadeleyi gol atamadan tamamladı.

8PSGNİN 9 MAÇLIK SERİSİ EVİNDE BİTTİ
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PSG'NİN 9 MAÇLIK SERİSİ EVİNDE BİTTİ

Ligue 1 devi Paris Sait-Germain ise üst üste 9 maçta gol atarken son karşılaşmada Monaco duvarına çarptı. Paris ekibi sahasında Monaco'ya 2-0 mağlup oldu ve seri sonra erdi. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayan takımların gol atma serileri;

9LA LIGA
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LA LIGA

Barcelona: 16 maçAtletico Madrid: 0 maçReal Madrid 6 maç

10SÜPER LİG
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SÜPER LİG

Beşiktaş: 20 maçGalatasaray: 10 maçTrabzonspor: 10 maçFenerbahçe: 0 maç

11BUNDESLIGA
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BUNDESLIGA

Bayern Münih 22 maçLeipzig: 9 maçWlolfsburg: 1 maç

12LIGUE 1
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LIGUE 1

Lille: 1 maçLyon: 6 maçPSG: 0 maç

13PREMER LİG
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PREMER LİG

Manchester City: 14 maçManchester United: 4 maçLeicester City: 2 maç

14SERIE A
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SERIE A

Inter: 4 maçMilan 0 maçJuventus 1 maç

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