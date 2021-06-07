Beşiktaş transfer haberlerinde son gelişmeler: Rosier'den flaş açıklama, Aboubakar'da yüksek ücret krizi.. İşte Beşiktaş gündemi
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ardından Türkiye Kupası'nın'da sahibi olan Beşiktaş'ta gözler transfer gündeminde.. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın transfer listesinde hangi isimlerin olduğu merak konusu.. Sezonun formda oyuncusu Rosier'den gelen açıklama dikkat çekti.. Aboubakar'ın istediği ücret kriz çıkardı.. İşte Beşiktaş transfer gündeminde gelişen son dakika transfer haberleri
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Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Fransız sağ bek Valentine Rosier'in transferinde sona gelindiği iddia edildi. Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor." sözleriyle açıkladı. Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan, kariyerini İstanbul'da sürdürecek.
İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki son gelişmeler
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Son Dakika Haberi: Valentin Rosier: "Teklifleri reddettim, Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"
Beşiktaş, geçen sezon Sporting’den kiraladığı ve büyük verim aldığı Valentin Rosier ile devam etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Asbaşkan Emre Kocadağ, şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Fransız sağ bekle görüştü.
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Rosier, biri Rusya olmak üzere yurt dışından iki teklif aldığını ancak kabul etmediğini iletirken, siyah beyazlılarda kalmak istediğini yineledi.
Futbolcudan bu mesajı alan Beşiktaş Yönetimi, Portekiz ekibi Sporting Kulübü’nü ikna etmeye çalışacak.
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi devam ediyor! Yüksek ücret istedi..
Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu yıldızla henüz anlaşabilmiş değil. Yıldız futbolcu seneliği 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme isterken, sakatlık maddesinin de kontrattan çıkarılmasını talep etti. Yönetim en fazla 1.8 milyon Euro teklif edince görüşmeler tıkandı.
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, geçen sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak aldığı, çifte kupalı sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile halen anlaşabilmiş değil. Siyah beyazlı formayla 29 resmi maçta 16 gole imza atan Kamerunlu futbolcuyla imzalanan 1 yıllık sözleşme, 1 Temmuz tarihinde sona eriyor.
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YÜKSEK ÜcRET iSTEDi
Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro’ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi. Yıldız oyuncu ayrıca “Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir” maddesinin iptalini talep etti.
TAViZ VERiLMEDi
Kamerunlu oyuncunun bu talebi karşısında ise yönetim 1.8 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar, futbolcunun temsilcisine, tüm dünyayı sarsan pandeminin halen etkilerinin devam ettiğini hatırlatırken, siyah beyazlı kulübün içinde bulunduğu maddi durumu belirtti ve bu rakamı aşmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.
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FENERBAHÇE iDDiASI
İki taraf da ödün vermeyince görüşmeler tıkandı. Aboubakar’a Fenerbahçe’nin de talip olduğu hatta ezeli rakiplerinin siyah beyazlılara oranla bu futbolcuya daha yüksek ücret teklif ettiği öne sürüldü.
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Son Dakika: Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor." sözleriyle açıkladı. Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan, kariyerini İstanbul'da sürdürecek.
Spor Arena - Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda olan Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.
Veda mesajında çalıştığı teknik direktörler Erol Bulut ve Çağdaş Atan'a teşekkür eden Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardı.
Oyuncunun Beşiktaş'a transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Salih Uçan, ligi şampiyon bitirip Devler Ligi'ne adını yazdıran siyah beyazlılarla sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezon öncesi kampa katılacak.
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İŞTE VEDA MESAJI
Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım.
Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin."