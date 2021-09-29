Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın puan durumu ve maç fikstürü
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve maç fikstürü Ajax karşılaşması sonrası gündeme geldi. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Siyah Beyazlılar, Ajax maçından 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Ajax puanını 6'ya çıkardı. Zorlu karşılaşmaya eksik kadro ile çıkan Beşiktaş bir sonraki maçta Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Sporting Lizbon maçından galip ayrılmak için mücadele verecek. Gözler şimdi maçın tarih bilgisinde. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın puanı kaç? İşte, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı tarihi ve puan durumu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ajax-Beşiktaş maçıyla yaşandı. 12 eksikle maça çıkan Beşiktaş 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gruptaki maçların ardından Ajax 6 puanla lider olurken onu Dortmund takip etti. Temsilcimiz Beşiktaş Sporting Lizbon ile UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında 19 Ekim'de karşılaşacak.
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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman?
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim tarihinde oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak takip edilecek. Karşılaşmanın saati ise henüz belli değil.
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BEŞİKTAŞ'IN PUAN DURUMU
Beşiktaş maçı sonrası Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.
Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçları
- A Grubu
Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0 Leipzig - Club Brugge: 1-2
- B Grubu
Porto - Liverpool: 1-5 Milan - Atletico Madrid: 1-2
Shakhtar Donetsk - Inter: 0-0 Real Madrid - Sheriff: 1-2
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MAÇTA ÖNEMLİ NOTLAR
10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.
38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.
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43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi. 53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.