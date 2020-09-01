Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde spor severler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Beşiktaş Sivasspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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1
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma ve istasyon koşularının ardından, açma-germe çalışması yaptı.
İdman, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları ile sürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
2
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Beşiktaş Sivasspor The Land of Legends Cup maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Sivasspor The Land of Legends Cup maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Misli uygulamasında ve Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak
3
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BEŞİKTAŞ
Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bulan Beşiktaş, PAOK'a kaybedip ciddi bir gelir kapısını elinin tersiyle itmiş oldu.
Geçen sezona kıyasla TD Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı.
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Savunmaya Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton takviyeleri yapılırken, orta alana da Kayserispor'dan Bernard Mensah eklendi. Burak'ın yerine santrfor arayışı süren siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi bitip takıma geri dönen Cyle Larin ile gol arayacak.
Milli takımının kampına giden Domagoj Vida'nın yokluğunda stoper ikilisinin "Welinton & Roco" olması bekleniyor.
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SİVASSPOR
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Sivasspor'da ise ciddi değişiklikler yaşandı.
Kadronun önemli parçalarından Fernando Andrade ve Fatih Aksoy'un kiralık kontratları bitti. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yolunu tutarken; Emre Kılınç ise Galatasaray'a gitti.
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TD Rıza Çalımbay, eksik olan bölgelere takviyeler de yaptırdı... Orta sahaya Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçin, kanatlara Max Gradel ve Casimir Ninga, hücuma ise Jorge Felix hamleleri geldi.