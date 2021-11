Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA ve üçüncülük ihtimali... Beşiktaş'ın puan durumu ve kalan maçları

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.



Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.



C Grubu'nda dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: