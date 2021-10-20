Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu tablosu Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası merak konusu oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, üçüncü haftanın açılış karşılaşmasında Sporting'i ağırladı. Gruptaki ilk 2 maçında Ajax ve Borussia Dortmund'a mağlup olan siyah-beyazlılar, kritik Sporting maçından da istediğini alamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla grupta 3'te 0 yapan Beşiktaş, üst tura çıkma şansını zora soktu.