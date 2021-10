Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.



C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: