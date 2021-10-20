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Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 01:04 | 

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu Sporting Lizbon maçının ardından gündeme geldi. Siyah Beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında rakibine 4-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sporting ise gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. C Grubu'nda yer alan Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yenerek puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. 3. hafta maçlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan tablosu son şeklini aldı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü.

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Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu tablosu Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası merak konusu oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, üçüncü haftanın açılış karşılaşmasında Sporting'i ağırladı. Gruptaki ilk 2 maçında Ajax ve Borussia Dortmund'a mağlup olan siyah-beyazlılar, kritik Sporting maçından da istediğini alamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla grupta 3'te 0 yapan Beşiktaş, üst tura çıkma şansını zora soktu.

2ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

3

TakımOGBMAvP
1. Ajax33--+109
2. Borussia Dortmund32-1-26
3. Sporting Lizbon31-2-23
4. Beşiktaş3--3-60

4BEŞİKTAŞIN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

3 Kasım: Sporting Lizbon - Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş - Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş

5ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

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