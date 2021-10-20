Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu Sporting Lizbon maçının ardından gündeme geldi. Siyah Beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında rakibine 4-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sporting ise gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. C Grubu'nda yer alan Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yenerek puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. 3. hafta maçlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan tablosu son şeklini aldı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve fikstürü.
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Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu tablosu Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası merak konusu oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, üçüncü haftanın açılış karşılaşmasında Sporting'i ağırladı. Gruptaki ilk 2 maçında Ajax ve Borussia Dortmund'a mağlup olan siyah-beyazlılar, kritik Sporting maçından da istediğini alamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla grupta 3'te 0 yapan Beşiktaş, üst tura çıkma şansını zora soktu.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
3
Takım
O
G
B
M
Av
P
1. Ajax
3
3
-
-
+10
9
2. Borussia Dortmund
3
2
-
1
-2
6
3. Sporting Lizbon
3
1
-
2
-2
3
4. Beşiktaş
3
-
-
3
-6
0
4
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
3 Kasım: Sporting Lizbon - Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş - Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş
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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3