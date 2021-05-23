Beşiktaş ön elemeye katılacak mı? Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Siyah beyazlılar Devler Ligi'nde

Beşiktaşın'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu için karar belli oldu. Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti. Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan iki takımın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olması nedeniyle boşta kalan Kupa 1 şampiyonu kotasını, Beşiktaş kullanacak. EFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak.